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Mar del Plata mantiene vigente la reforma penal para adolescentes

Una cautelar dictada en Lomas de Zamora busca suspender por 60 días el nuevo régimen bonaerense, pero todavía no fue comunicada oficialmente al fuero local.

Por Redacción

En Mar del Plata, la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil continúa aplicándose pese a la resolución de una jueza de Lomas de Zamora que ordenó frenar su implementación durante 60 días en toda la provincia de Buenos Aires.

La medida fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo. La magistrada consideró, entre otros aspectos, las condiciones de infraestructura y los recursos disponibles para afrontar el funcionamiento del nuevo sistema.

Sin embargo, hasta el lunes por la tarde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata no había recibido una notificación oficial. Por ese motivo, la normativa sigue vigente en el Departamento Judicial y no existe, por ahora, una orden específica que indique suspender su aplicación en la ciudad.

La cautelar tampoco representa una decisión definitiva. La resolución deberá ser revisada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal correspondiente a Lomas de Zamora, instancia que deberá determinar si mantiene la suspensión y cuál será su alcance sobre los restantes departamentos judiciales bonaerenses.

La situación adquiere especial relevancia porque Mar del Plata ya registró el primer caso bajo la nueva legislación. El sábado por la noche, un adolescente de 15 años fue aprehendido junto a otro joven de 17 en una propiedad ubicada en Gianelli al 2600.

Según la investigación, ambos habrían ingresado al lugar luego de saltar una pared y romper la puerta de uno de los locales comerciales. Una vecina observó el movimiento mediante las cámaras de seguridad y avisó al propietario, quien dio aviso a la Policía.

Los efectivos encontraron a los dos adolescentes ocultos en un galpón, cubiertos con una manta y junto a un revólver calibre 32 largo. El fiscal Walter Martínez Soto los imputó por robo agravado por escalamiento y efracción de lugar habitado y por portación de arma de uso civil.

El fiscal solicitó la detención del joven de 15 años, pero la jueza de Garantías Libertad Cordido rechazó el pedido y dispuso su libertad al considerar que, por la pena prevista para el delito, una eventual condena podría ser de ejecución condicional.

De esta manera, mientras la Justicia analiza la cautelar presentada en Lomas de Zamora, en Mar del Plata el régimen que permite imputar a adolescentes desde los 14 años continúa vigente y ya tuvo su primera aplicación.

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