Mar del Plata: Nación proyecta comprar tres submarinos por US$2.300 millones

En Mar del Plata, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional contempla una autorización de crédito público por US$2.300 millones para avanzar con la adquisición de tres submarinos convencionales destinados a la Base Naval local.

La propuesta establece que el financiamiento podrá concretarse mediante un préstamo con un plazo mínimo de amortización de tres años. La incorporación de las unidades aparece como una de las principales partidas vinculadas a la recuperación de capacidades de la Armada Argentina.

La posible compra se conoce casi nueve años después del hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, cuando murieron sus 44 tripulantes. El submarino tenía como apostadero habitual la Base Naval de Mar del Plata.

Desde aquel episodio, la Armada Argentina no cuenta con submarinos operativos. En ese contexto, el proyecto presupuestario incorpora la autorización para financiar tres nuevas unidades.

El plan de reequipamiento naval también contempla dos fragatas multimisión, aunque en este caso el destino previsto es la Base Naval Puerto Belgrano. Para esas adquisiciones se autoriza un endeudamiento de hasta US$1.200 millones.

En cuanto a infraestructura, el proyecto nacional prevé tres obras para la ciudad durante 2027, aunque con montos considerablemente menores en comparación con las operaciones destinadas a Defensa.

Una de ellas es la ampliación de la sede de la Defensoría General de la Nación, ubicada en Bolívar 1052. Para los trabajos se contempla una partida de $278 millones.

También aparecen tareas de repavimentación en la ruta nacional 226, en el tramo que conecta Mar del Plata con Olavarría y Azul. La previsión es de $240 millones y las partidas incluyen además trabajos sobre la ruta nacional 3.

La tercera intervención corresponde al Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara, ubicado en Ituzaingó 3520. Allí se proyecta remodelar el sector denominado “Galería-Aula Multifunción”, con una inversión estimada en $83 millones.

El volumen de obras previsto para el distrito contrasta con el ejercicio actual, para el cual se habían contemplado solamente dos intervenciones por unos $32 millones. La nueva planificación suma proyectos, aunque de escala relativamente acotada.