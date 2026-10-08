Mar del Plata: Neme dejó la intendencia tras diez meses de gestión

Mar del Plata, Agustín Neme se despidió este miércoles de la intendencia con un video de cuatro minutos publicado en sus redes sociales, donde repasó los diez meses que estuvo al frente del municipio y destacó acciones vinculadas con la seguridad, la infraestructura y el espacio público.

En su mensaje, el exintendente interino también le deseó “lo mejor” a Guillermo Montenegro, quien retomará el cargo, y sostuvo que “la suerte de él y de todo su equipo es la de todos los marplatenses y batanenses”.

Al referirse al contexto en el que asumió, Neme señaló que debió afrontar un escenario complejo en materia económica y de seguridad. “Me tocó hacerme cargo de este desafío en un contexto y en una coyuntura muy complicada en términos de seguridad en toda la provincia y también a nivel económico en el país”, afirmó.

El exjefe comunal remarcó que durante su gestión buscó “no decir mentiras, hacer lo que podíamos hacer” y aseguró: “Nunca prometí nada que no pudiera cumplir”.

Entre los principales puntos de su balance, mencionó las medidas vinculadas con la seguridad y el control de la vía pública. Allí incluyó la finalización de la “zona roja”, el desalojo de puestos no autorizados en la playa popular, acciones contra extorsionadores en la Rambla y la incorporación de patrulleros y del cuerpo motorizado para la Patrulla Municipal.

También destacó el programa de “bacheo express”, la instalación de luminarias mediante el plan “Mar del Plata 100% LED”, que según detalló alcanzó a más de 80.000 vecinos en su primera etapa, y las inversiones realizadas en infraestructura escolar y parques públicos.

Neme también resaltó iniciativas destinadas a atraer capitales privados y fomentar el empleo, además del contacto directo con los vecinos de Mar del Plata y Batán.

“Esta es la política en la que creo, la de la cercanía. Soy y seguiré siendo un vecino más”, expresó. Además, aseguró que continuará trabajando desde el lugar que le corresponda y afirmó: “Me van a encontrar en el mismo lugar de siempre, del lado de los marplatenses”.

En el cierre de su mensaje, agradeció a su familia y a los habitantes del partido. “Le prometí a mi familia cuidar el apellido y no tengo dudas de que lo hice con mucho orgullo”, sostuvo antes de concluir: “Estoy profundamente agradecido. Gracias de corazón y aguante Mar del Plata”.