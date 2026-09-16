Mar del Plata: Neme respondió a Bianco y cuestionó al Gobierno provincial

En Mar del Plata, el intendente Agustín Neme respondió a las críticas del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien había cuestionado el funcionamiento de la gestión municipal y sostuvo que la ciudad se encuentra “virtualmente acéfala”. A través de un video publicado en redes sociales, el jefe comunal rechazó los dichos y apuntó contra la administración provincial, especialmente por la situación de la seguridad.

La respuesta de Neme llegó luego de que Bianco cuestionara públicamente al intendente por la falta de comunicación con el Gobierno bonaerense. El funcionario provincial sostuvo que Neme “no contesta los mensajes” y consideró que esa situación dificulta la coordinación entre ambas administraciones.

Ante esos dichos, el intendente afirmó: “Que el Jefe de Gabinete diga que una ciudad de más de 700.000 habitantes está acéfala porque su intendente no le respondió un mensaje es una irresponsabilidad institucional y una falta de respeto a los marplatenses”.

Neme también cuestionó que la Provincia centre sus reclamos en la comunicación entre funcionarios y sostuvo que existen temas de mayor importancia para los vecinos. En particular, puso el foco en la seguridad y aseguró que el Gobierno bonaerense es el que se encuentra acéfalo “principalmente en seguridad”.

En su exposición, el intendente enumeró distintas medidas implementadas por el municipio en esa área. Mencionó la compra de patrulleros destinados a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la creación de la Patrulla Municipal, además de inversiones en combustible, tecnología, prevención y presencia en las calles.

“Compramos patrulleros para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, creamos la Patrulla Municipal, invertimos recursos de los marplatenses en combustible, tecnología, prevención y presencia en la calle”, afirmó.

A partir de allí, Neme cuestionó diferentes políticas provinciales vinculadas con la seguridad. Entre otros puntos, criticó el funcionamiento del sistema penitenciario, la posibilidad de utilizar teléfonos celulares dentro de las cárceles y la falta de avances en el debate sobre el régimen penal juvenil.

El intendente también hizo referencia a los recursos municipales destinados a tareas de prevención y a los conflictos surgidos entre la Patrulla Municipal y organismos provinciales. En ese sentido, cuestionó que integrantes de la fuerza municipal hayan sido denunciados penalmente a raíz de intervenciones realizadas durante sus funciones.

Además de la seguridad, Neme mencionó otros reclamos que mantiene el Municipio ante la Provincia. Entre ellos, incluyó los fondos destinados al sistema educativo municipal, la situación de IOMA y el pedido de restitución del complejo Punta Mogotes.

El jefe comunal sostuvo que, pese a las diferencias con el Ejecutivo bonaerense, el Municipio continúa funcionando y mantiene su agenda de gestión.

“Mar del Plata no está acéfala: Mar del Plata está de pie, tiene un gobierno y un rumbo claro”, afirmó Neme.

De esta manera, el intendente respondió a las declaraciones de Bianco y planteó que las diferencias entre ambos gobiernos no deberían reducirse a la falta de comunicación entre funcionarios, sino que deben contemplar los reclamos que el Municipio sostiene ante la administración provincial.