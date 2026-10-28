Mar del Plata puso en marcha un Centro Único de Emergencias para coordinar operativos locales

El Municipio de Mar del Plata puso en funcionamiento el nuevo Centro Único de Emergencias, ubicado en Guanahani 4499, con el objetivo de coordinar la respuesta ante situaciones críticas en el distrito y sus alrededores. El espacio reúne a organismos de distintas jurisdicciones para organizar recursos, tomar decisiones conjuntas y desplegar equipos de manera rápida.

Según informó el gobierno local, la iniciativa busca “concentrar en un mismo lugar las áreas responsables de intervenir ante situaciones críticas, permitiendo organizar recursos, tomar decisiones conjuntas y desplegar rápidamente los equipos necesarios para asistir a los vecinos”.

La nueva base operativa reúne a la Dirección de Defensa Civil, la Dirección de Riesgos Especiales y Rescates de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio de Guardavidas de la ciudad. También contempla la articulación con organismos nacionales, provinciales y municipales, además de los servicios de Salud, Desarrollo Social, Bomberos y las áreas de servicios públicos.

A partir de esta estructura, se podrá coordinar la intervención de más de 1.000 trabajadores especializados de diferentes áreas y jurisdicciones. Los equipos podrán ser convocados y desplegados de acuerdo con la magnitud y las características de cada emergencia.

La puesta en funcionamiento del centro adquiere especial relevancia frente al fenómeno de El Niño y la posibilidad de que se produzcan eventos climáticos severos. En ese contexto, el municipio destacó la importancia de anticiparse a posibles contingencias, reforzar las medidas de prevención y contar con una estructura preparada para responder ante temporales, inundaciones y otros fenómenos extremos.

Uno de los principales cambios que incorpora el espacio es la centralización de las operaciones. De acuerdo con lo señalado por las autoridades, “las distintas áreas deberán trabajar desde una mesa de coordinación conjunta, evitando demoras en la comunicación y facilitando la toma de decisiones. El objetivo es que cada organismo conozca su responsabilidad y que todos los recursos disponibles puedan actuar de manera coordinada”.

“Cuando ocurre una emergencia, el vecino no puede esperar a que las distintas áreas se pongan de acuerdo. Hay que saber quién hace qué, tener los equipos preparados y actuar inmediatamente. En una situación crítica, cada minuto cuenta”, resaltó el municipio.

Con esta infraestructura, Mar del Plata busca “fortalecer su capacidad de prevención, coordinación y respuesta ante emergencias, con un sistema que reúne a los principales organismos operativos y permite actuar de manera conjunta frente a situaciones que requieren intervenciones inmediatas”.