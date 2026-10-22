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Mar del Plata: recuerdan la prohibición de fumigar a menos de mil metros de zonas urbanas

El Municipio advirtió que siguen vigentes las restricciones al uso de plaguicidas y fertilizantes agropecuarios cerca de las poblaciones, debido a que aún no existe una sentencia judicial definitiva sobre la normativa cuestionada.

Por Redacción

La Municipalidad de Mar del Plata recordó que continúa prohibido utilizar productos químicos o biológicos de uso agropecuario, incluidos plaguicidas y fertilizantes, dentro de un radio de mil metros desde el límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales.

La restricción se encuentra establecida por la Ordenanza 18.740/2008 y continúa vigente debido a la suspensión judicial de varios artículos de la Ordenanza 21.296/2013, dispuesta por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La medida se enmarca en la causa “Picorelli Jorge Omar y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ Inconstitucionalidad Ordenanza Nº 21296”. Según informó el Municipio, todavía no se dictó una sentencia definitiva, por lo que se mantiene la suspensión de los artículos 19, 23, 27 y 28 de esa normativa.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a productores, aplicadores y vecinos respetar las restricciones vigentes y cumplir con las medidas de protección ambiental y sanitaria.

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