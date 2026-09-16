Mar del Plata: repararon 95 cuadras en Chapadmalal y la zona sur

En Mar del Plata, la Delegación Municipal de Chapadmalal llevó adelante durante los últimos 30 días un operativo de mantenimiento que permitió reparar 95 cuadras en distintos sectores de la zona sur. Los trabajos también incluyeron tareas destinadas a mejorar espacios públicos y prevenir anegamientos.

Los trabajos se concentraron en calles de granza de los barrios Playa Los Lobos, Playa Chapadmalal y Santa Isabel. Los agentes municipales utilizaron maquinaria vial para realizar tareas de engranzado, repaso y mejoramiento de las calles.

Además, las cuadrillas intervinieron en los arroyos y puentes peatonales de la zona, con el objetivo de evitar anegamientos. También se realizaron tareas de mantenimiento en espacios públicos y accesos a los distintos barrios.

El operativo incluyó trabajos sobre las banquinas de la Ruta 11, en el tramo comprendido entre la calle 515 y el límite con Miramar.

Como parte de las tareas de mantenimiento, el personal municipal también realizó intervenciones en las escuelas Nº 24 y 52 y en los jardines 921 y 936.

De esta manera, durante el último mes las tareas de la Delegación Municipal de Chapadmalal abarcaron distintos puntos de la zona sur, con trabajos orientados tanto al mantenimiento de la infraestructura vial como a la conservación de espacios públicos y la prevención de anegamientos.