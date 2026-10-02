Mar del Plata tendrá exhibiciones navales y visitas a buques de guerra

En Mar del Plata, la Armada Argentina realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre una serie de demostraciones operativas y actividades abiertas al público en el marco de los festejos por el centenario de la Base Naval.

Las jornadas se desarrollarán entre las 11 y las 16 en la Base Naval y en sectores cercanos a Playa Grande y el Parque San Martín. Participarán integrantes de la Agrupación Buzos Tácticos, Nadadores de Rescate de la División Patrullado Marítimo y un helicóptero Sea King de la Aviación Naval.

Las demostraciones incluirán maniobras de inserción, descenso, rescate y recuperación, tanto desde las instalaciones militares como sobre el mar. También se realizarán operaciones aéreas y marítimas que podrán observarse desde la costa.

Durante ambas jornadas permanecerá fondeado frente a Playa Grande y el Parque San Martín el Patrullero Oceánico ARA “Storni”. La embarcación brindará apoyo mediante botes de seguridad y unidades semirrígidas de alta velocidad.

Entre las actividades previstas se encuentra el despliegue y recuperación de Nadadores de Rescate mediante el helicóptero Sea King, aunque el desarrollo de las operaciones estará sujeto a las condiciones hidrometeorológicas.

Además, el domingo 4, entre las 14 y las 19, se realizará una Jornada de Puertas Abiertas en la Base Naval. La comunidad podrá recorrer distintas unidades y conocer los medios y capacidades de la Armada Argentina.

Durante la jornada estarán habilitadas las visitas al Destructor ARA “La Argentina” y al Patrullero Oceánico ARA “Bouchard”. También se presentará la Banda de Música del Comando del Área Naval Atlántica.

La propuesta se completará con muestras estáticas de diferentes dependencias, entre ellas el Comando de la Fuerza de Submarinos, la Agrupación Buzos Tácticos, la Escuela de Buceo, la Agrupación Buques Hidrográficos, el Arsenal Naval Mar del Plata y la Delegación Naval Mar del Plata.