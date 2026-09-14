Mar del Plata: un joven de 19 años creó un sistema para asistir emergencias en el mar

A los 19 años, Axel Castaño, estudiante de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, desarrolló en Mar del Plata Marvital, una plataforma de seguridad marítima que combina telemedicina, comunicación y geolocalización para asistir a tripulantes ante emergencias en alta mar. El proyecto es impulsado por Poseidón Tecnologías Marítimas y busca conectar a las embarcaciones con una guardia médica y Prefectura en tierra.

“Nadie debería quedar solo en el mar” es uno de los lemas de la iniciativa, que surgió a partir de una preocupación por las muertes ocurridas a bordo de barcos y las dificultades para asistir a quienes necesitan atención médica o caen al agua a cientos de kilómetros de la costa.

El proyecto nació de una charla entre Castaño y su socio, Cristian Guillén, capitán encargado de la articulación con el puerto y los capitanes de pesca. En apenas tres meses, el software comenzó a funcionar y ya se realizan pruebas piloto en barcos que parten desde Mar del Plata.

“Llevamos tres meses de intenso trabajo y avanzamos muchísimo con el software, que ya está en funcionamiento. De hecho, ya estamos haciendo las primeras pruebas piloto en algunos barcos que salen desde el puerto de Mar del Plata”, contó Castaño en diálogo con LA CAPITAL. Además, aseguró: “Hay al menos 400 capitanes que lo quieren usar”.

Tecnología para responder ante una emergencia

Según explicó Castaño, el proyecto surgió después de analizar las dificultades del sistema de seguridad marítima utilizado actualmente. “Es del año 1982, funciona con radio y ya quedó obsoleto, o al menos muy desactualizado”, señaló.

Marvital incorpora mensajería, llamadas, videollamadas, un mapa de la flota en tiempo real y alertas Mayday para situaciones como un hombre al agua. También contempla pulseras capaces de transmitir signos vitales durante una consulta médica.

“El sistema incluye mensajería, llamadas y videollamadas, un mapa de la flota en tiempo real y alertas Mayday para situaciones como un hombre al agua. Contempla pulseras de signos vitales en tiempo real para cuando tienen que recibir atención médica. Están en videollamada con la médica y le retransmiten los signos vitales al médico de Prefectura”, explicó.

La propuesta contempla además un trabajo conjunto entre Prefectura y la Facultad de Medicina de la UNMDP. “Ellos van a trabajar junto a la Facultad de Medicina de la UNMDP, ya que hay muchos médicos que no consiguen dónde hacer pasantías, así que esto también abre una oportunidad laboral”, señaló.

Un sistema para localizar a los tripulantes

En paralelo, junto a la Facultad de Ingeniería de la UNMDP, desarrollan “unas tobilleras o chalecos para que, cuando un hombre cae al agua, pueda ser encontrado”.

La idea es que estos dispositivos transmitan la ubicación del tripulante mediante AIS, el sistema de identificación automática utilizado por las embarcaciones.

“Sucede que los marineros caen al agua y muchas veces los encuentran ya fallecidos, y en otros casos ni siquiera eso, y las familias se quedan sin un sostén y viven una situación horrible, como lamentablemente le ha pasado a tantos”, dijo.

Los dispositivos todavía están en desarrollo, mientras que las herramientas de comunicación ya atraviesan las primeras pruebas. “Estamos probando los sistemas de mensajería, llamada y videollamada, que ya es un gran avance frente a la radio”, sostuvo.

Los desarrolladores aseguraron que no encontraron un sistema similar al iniciar el proceso de registro. “Ya lo patentamos a nivel internacional, porque cuando viajamos a Capital Federal la idea era patentarlo a nivel nacional, pero se fijaron y en realidad no existe nada así en el mundo. Entonces decidimos patentarlo como obra inédita internacional“, contó Castaño.

“Estamos empezando desde abajo. De Mar del Plata a la provincia de Buenos Aires, con la idea de llevarlo a toda la Argentina y después ir expandiéndonos”, explicó.

El proyecto articula con Prefectura Naval Argentina, organismos provinciales, la CGT, la Subsecretaría de Pesca y distintas facultades de la UNMDP. Además, será presentado esta semana en la Feria Internacional Portuaria.

“Fuimos invitados por Hernán Gómez, uno de los organizadores, quien nos regaló un stand y nos dijo: ‘Chicos, ustedes tienen que estar'”, contó Castaño.

El objetivo es que Marvital pueda dejar atrás la etapa de pruebas y convertirse progresivamente en una herramienta habitual para mejorar la seguridad de las tripulaciones.