Mariano Cascallares recibió al Papa León XIV con un regalo en el Cottolengo Don Orione

La recorrida del Sumo Pontífice por el conurbano bonaerense sumó un nuevo capítulo protocolar. En el marco de su extensa agenda oficial, el máximo representante de la Iglesia Católica visitó una reconocida institución solidaria de la zona sur, espacio donde protagonizó un breve intercambio con dirigentes políticos de la región.

El encuentro de las autoridades se concretó este lunes en las instalaciones del Pequeño Cottolengo de Don Orione, emplazado en la localidad de Claypole. Tras el ingreso del papa León XIV al recinto, el diputado provincial y ex intendente del partido de Almirante Brown, Mariano Cascallares, se acercó para saludar al líder religioso y efectivizar la entrega de un presente conmemorativo.

El regalo otorgado por el legislador consistió en un cuadro ornamental con una estampilla especial en su interior. Dicha pieza, emitida bajo una edición limitada a través del Correo Argentino, rinde tributo al 150° aniversario del natalicio de san Luis Orione y exhibe una ilustración del corazón del santo. Para realzar el valor institucional de la entrega, el centro de la obra luce la marca de tinta oficial del servicio postal.