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Alertan por la “gravedad institucional” de sus palabras

Más críticas a Milei por proponer quemar a periodistas en la hoguera

Patricia Bullrich volvió a diferenciarse y dijo que el Presidente “cruzó un límite”. Otros pronunciamientos
El presidente amenazó de muerte a periodistas en la cena de la fundación faro / na

Por Redacción

La propuesta de Javier Milei, de “mandar a morir a la hoguera” a los periodistas críticos de su Gobierno sumó ayer el rechazo de entidades periodísticas, empresariales, de partidos políticos como la Unión Cívica Radical (UCR) y hasta de la senadora Patricia Bullrich, que volvió a diferenciarse del Presidente.

Para Bullrich, el mandatario “cruzó un límite” y advirtió que “defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. [...] Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos (a los periodistas) en la hoguera”

Por otro lado, desde la Academia Nacional de Periodismo alertaron que, “a la cantidad de insultos del Presidente a los periodistas, se suma ahora una amenaza de muerte”.

El repudio apuntó a los dichos del mandatario, que el viernes, durante un acto en la Fundación Faro atacó con nombre y apellido a algunos de los periodistas que cubrieron la causa $Libra, en la que fue sobreseído en primera instancia.

Según dijo Milei en su discurso, este caso “fue utilizado políticamente” por sectores opositores y de la prensa. Luego se refirió “a los periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin, Luis Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema”.

Más colérico, en otro tramo de su intervención amenazó: “Que sepan muy bien que los hijos de puta en Argentina no van a tener piedad. Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos. Y acá, a los buenos le tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

Frente a esas declaraciones, desde el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) repudiaron “la creciente hostilidad oficial” contra la profesión.

También el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se pronunció en defensa de la libertad de prensa e instó a un debate público sin agravios.

“La libertad de prensa y el respeto por las ideas, aun cuando existan diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática. Desde IDEA consideramos que el debate público debe desarrollarse en un marco de pluralidad de opiniones, diálogo y respeto, sin agravios ni descalificaciones”, expresó la entidad en un comunicado.

Amplio rechazo

Por otro lado, el Comité Nacional de la UCR publicó un comunicado en el que cuestionó los ataques de Milei, al considerar que “son de una enorme gravedad institucional y están lesionando la convivencia democrática”.

En el texto difundido, el radicalismo repudió “la escalada de insultos, amenazas y agravios del presidente de la Nación contra el periodismo, que pasó todos los límites el viernes por la noche, cuando dijo que había que quemar en la hoguera a los ‘hijos de puta’, en referencia a los cronistas que cubrieron el Caso Libra y a los legisladores que integraron la comisión investigadora”.

A su vez, desde el Frente Renovador coincidieron en que las expresiones del jefe de Estado tienen una “gravedad institucional inadmisible”, mientras advirtió que “la hoguera no es una metáfora inocente. Es uno de los símbolos más brutales de la persecución religiosa, política e ideológica” y distinguió que “la hoguera pertenece a la historia de la intolerancia; la libertad de expresión pertenece al presente y al futuro de nuestra democracia”.

Estas expresiones se sumaron a las que previamente manifestaron desde todo el arco opositor -incluso desde bloques aliados a La Libertad Avanza-, donde rechazaron ampliamente el discurso del mandatario y se solidarizaron con los periodistas atacados.

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