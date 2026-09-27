Más críticas por cambios al régimen de Zona Fría

La Federación Argentina de Municipios (FAM) rechazó la modificación del régimen de Zona Fría aprobada por el Senado y acusó al gobierno de Javier Milei de avanzar con una medida que, según sostuvo, perjudicará a millones de hogares que dependen del beneficio para afrontar el costo del gas durante el invierno.

En un comunicado firmado por el presidente de la entidad, Fernando Espinoza, junto a los vicepresidentes Lorenzo Smith y Juan Manuel García, la organización que reúne a más de 500 intendentes e intendentas cuestionó la eliminación del esquema de tarifas diferenciales destinado a las provincias y localidades con temperaturas más bajas.

“La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”, señalaron desde la FAM, al advertir que la decisión llega en un contexto de aumentos en las tarifas de los servicios públicos y de elevados costos de calefacción en gran parte del país.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, 94 municipios fueron retirados del régimen de Zona Fría, entre ellos, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tornquist y los distritos de la Costa.

La FAM sostuvo que el régimen vigente reconocía las condiciones climáticas de las regiones más frías y permitía reducir el impacto de las facturas de gas para millones de usuarios residenciales. En ese sentido, afirmó que la modificación implica la pérdida de un beneficio que consideró “fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”.

En el documento, la FAM calificó la decisión como “otro ataque insensible del Gobierno” y aseguró que el cambio provocará “un enorme daño a millones de usuarios de gas”.

Además, reafirmó su postura de continuar impulsando la defensa del beneficio. “Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, concluyó la entidad.

El debate sobre el régimen de Zona Fría volvió al centro de la agenda luego de que el Senado aprobara modificaciones al esquema de subsidios al gas, que había sido ampliado en 2021 para incorporar a más localidades de distintas provincias.

La discusión generó fuertes cruces entre el oficialismo, la oposición y los gobernadores por el impacto que tendrá la redefinición del beneficio sobre las facturas de los usuarios que viven en las zonas alcanzadas por el régimen especial.

El dato es que el proyecto se votó sin la presencia del peronismo en el recinto, que decidió ausentarse por no estar de acuerdo con el tratamiento.

Ahora, varios municipios bonaerenses se preparan para impugnar judicialmente la reforma una vez que la reforma a la ley sea promulgada por el Ejecutivo nacional.