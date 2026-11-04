Más cruces y revuelo por las reelecciones indefinidas de intendentes

La posibilidad de que vuelvan las reelecciones indefinidas de intendentes a la Provincia generó ayer todo tipo de reacciones. Cruces picantes en el peronismo, acusaciones de los libertarios y radicales que dicen que ellos no están impulsando ninguna reforma.

El disparador de esta polémica renovada fue la versión que, como informara este diario, circuló en las últimas horas y que hablaba de un supuesto guiño de la Casa Rosada a apoyar cambios a la ley vigente con el propósito de acercar a la UCR a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza bajo el pretexto de la necesidad política de unos 20 alcaldes radicales que se quedarían sin chances de reelegir.

Los libertarios salieron a desmentir esa posibilidad y ratificaron que se opondrán a dar marcha atrás. Desde la UCR bonaerense también dijeron que no se sumarán a cambiar la ley.

El tema es urticante. El gobernador Axel Kicillof y los intendentes de su espacio empujan una ley que de por tierra con la reforma que se aprobó durante la gestión de María Eugenia Vidal que limitó a dos los mandatos consecutivos. La norma ya sufrió un cambio parcial por el cual numerosos jefes comunales pudieron volver a presentarse en 2023. Pero si la normativa vigente no se cae para que vuelvan las reelecciones indefinidas, cerca de 80 alcaldes deberán buscarse otro destino.

EL LABERINTO INTERNO

Los deseos de Kicillof y los suyos están, en principio, atrapados en los laberintos de la interna peronista. El Frente Renovador de Sergio Massa avisó que no va a votar cambios a una ley que, cabe acotar, fue de autoría compartida con Vidal. La Cámpora, antes de levantar la mano, reclama una discusión más amplia que incluya el calendario electoral bonaerense y la cobertura de las cuatro vacantes que existen en la Suprema Corte. Como Kicillof no tiene votos propios para avanzar, el proyecto está trabado.

Esa tensión interna que viene ganando temperatura, terminó de explotar ayer cuando uno de los intendentes kicillofistas apuntó todos sus cañones sobre la figura de Massa. “¿Quién sos? ¿Dios? Primero te beneficiaste con todos los intendentes y ahora decís que no tienen que ser reelectos. Qué hermoso mamarracho”, disparó sobre el tigrense el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco..

Los massistas no se quedaron de brazos cruzados. “Ya está, chicos. Reinterpretaron la ley para volver a presentarse en 2023 y tuvieron cuatro años para construir una sucesión. ¿No será que quienes se consideran Dios son los que buscan modificar las leyes a su conveniencia una y otra vez?”, retrucó la diputada nacional Marina Salzmann.

Secco y Massa animan una vieja disputa. El alcalde hizo declarar “persona no grata” al ex candidato presidencial en el Concejo Deliberante a partir de unas declaraciones que no le gustaron. Luego, los vientos del peronismo los volvieron a juntar. Ahora, vuelven a estar en veredas opuestas no sólo por el tema de las reelecciones: Secco apoya a Kicillof en la interna del PJ y Massa se muestra cercano al kirchnerismo.

LOS LIBERTARIOS ACLARAN

En medio del revuelo, el jefe de la tropa libertaria en la Provincia, Sebastián Pareja, salió a afirmar que no apoyará las reelecciones indefinidas. Fue un día después de que Diego Santilli, jefe de Gabinete nacional y número puesto para ir como candidato a gobernador, se pronunciara en el mismo sentido. “Nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas, siempre lo dijimos”, sostuvo. Y añadió: “El que quiera modificar las reglas para perpetuarse en el poder, que se haga cargo con nombre y apellido y deje de operar contra La Libertad Avanza”.

“No existe ninguna negociación con esta conducción partidaria en ese sentido”, dijo por su parte el presidente del Comité Provincia de la UCR, Emiliano Balbín. “No fui consultado, no recibí ningún llamado ni mantuve ninguna conversación con el gobierno de la Provincia sobre este tema”, añadió. Y completó: “Personalmente estoy en contra de las reelecciones indefinidas. Creo en la alternancia y la renovación como principios que fortalecen nuestra democracia”.

En ese contexto, el PRO también salió a advertir que no cuenten con sus votos para arriar una de sus banderas.

UN VECINALISTA DESAFIANTE

En medio de la idas y vueltas, el que sacó pecho fue Guillermo Britos, el vecinalista intendente de Chivilcoy. Britos dijo que no irá por la reelección si se modifica la ley y desafió a sus pares de la UCR a que hagan lo mismo. “¿Se animan a afirmarlo?”, los toreó.

El caso es que el tema está en escena, pero no logra avances concretos en la Legislatura. “Nadie se está reuniendo para intentar avanzar”, reconocen en el peronismo.

Para Kicillof, la vuelta de las reelecciones indefinidas es clave para potenciar su candidatura presidencial. No sólo porque podría cumplir con la promesa que les hizo a sus intendentes sino porque contaría con el respaldo territorial de los dirigentes que mejor miden en sus municipios.

Aún cuando la discusión está trabada, nadie se atreve a asegurar que el proyecto que en su momento presentó la senadora kicillofista Ayelén Durán haya quedado sepultado.

El revuelo, en todo caso, parece darle la razón a aquellos que empujan el tema y que sostienen que la fecha límite para hacerlo pasar por la Legislatura es a finales de diciembre, mezclado con el tradicional paquete de leyes de fin de año. Como para que pase lo más desapercibido posible.