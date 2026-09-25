Más de 260 mil personas viven en asentamientos

El último informe del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) revela una dramática realidad estructural en la región que comprende a La Plata, Berisso y Ensenada.

Según la séptima edición del Indicador de Integración y Desarrollo, más de 260.000 personas viven en asentamientos y villas miseria distribuidos en más de 260 barrios vulnerables de la periferia.

El estudio expone una profunda crisis de infraestructura urbana y una deuda social severa que se expresa en ejes como el acceso crítico a servicios básicos. “Las carencias estructurales marcan el día a día de miles de familias del Gran La Plata”, advirtió el documento.

También hizo hincapié en la falta de cloacas, que afecta al 90% de la población que reside en estos barrios populares.

El 80%, a su vez, “no cuenta con una conexión a la red de gas, dependiendo del uso de garrafas o leña”.

Alertaron también por la falta de energía eléctrica segura, ya que “el 70% subsiste mediante conexiones informales o peligrosas”.

El relevamiento expone además una situación especialmente alarmante sobre los menores de edad, “ya que la pobreza generalizada en la región escala al 37,3%. Uno de cada cuatro habitantes en los asentamientos es menor de 18 años”.

El informe agregó que más de 65.000 niños y adolescentes viven en condiciones habitacionales precarias. De esa cifra, unos 30.000 son niños de hasta 9 años, y 35.000 son jóvenes de entre 10 y 18 años.