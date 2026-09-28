Más de 7.000 personas recorrieron la muestra de autos clásicos en Mar del Plata

En Mar del Plata, más de 7.000 personas visitaron este fin de semana la exposición histórica de autos clásicos y antiguos realizada en el predio de la Base Naval, como parte de las celebraciones por el centenario de la institución.

La propuesta fue organizada por la Armada Argentina junto con el Club de Automóviles Antiguos de Mar del Plata y el Club de Automóviles Clásicos de Argentina. La muestra permitió recorrer distintas etapas de la historia del automovilismo a través de vehículos de diferentes épocas.

Entre los ejemplares exhibidos hubo modelos de la era Vintage, unidades de la posguerra y reconocidos vehículos de las décadas del 60 y 70. Los visitantes pudieron observar de cerca las piezas y conocer parte de su historia.

Uno de los momentos destacados fue la caravana de autos clásicos, que recorrió el corredor costero desde la avenida Constitución hasta llegar al predio de la Base Naval, donde los vehículos continuaron formando parte de la exposición.

La actividad también contó con la participación de la Banda de Música del Comando del Área Naval Atlántica, que interpretó marchas militares y canciones populares durante la jornada.

La propuesta convocó a distintas generaciones y funcionó como un espacio de encuentro entre la comunidad y la institución naval. “Fue una experiencia increíble. Poder ver estos autos tan bien conservados y conocer su historia es algo que no se disfruta todos los días”, expresó Aníbal, uno de los visitantes.

María Fernanda, otra de las asistentes, también destacó la iniciativa: “Vinimos a pasear en familia y nos encontramos con una muestra espectacular. Es muy lindo que la Base Naval abra sus puertas para que todos podamos disfrutar de este tipo de actividades”.

Además, este domingo la Base Naval fue parte del circuito del Distinguished Gentleman’s Drive 2026, una caravana de autos clásicos y antiguos con fines solidarios. La iniciativa busca concientizar sobre el cáncer de próstata y la depresión en los hombres y cuenta con el impulso de la Fundación Movember, de Australia.

La exposición integró el programa de actividades por los 100 años de la Base Naval Mar del Plata y permitió acercar a la comunidad a la historia y las tradiciones de la institución.