Más de lo esperado: la inflación se aceleró al 2,2%

La inflación de octubre fue de 2,2% y acumula 26,3% en lo que va del año, según informó el INDEC. La variación mensual se aceleró 0,3 puntos porcentuales frente a septiembre, cuando el indicador había registrado un incremento del 1,9%.

Por su parte, el IPC nacional acumuló un alza del 33,1% en los últimos 12 meses, por debajo del 33,4% interanual registrado el mes anterior.

La división con mayor incremento durante octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%, impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de gas.

En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con un avance del 3,3%. También superó el índice general Bienes y servicios varios, que registró un incremento del 2,3%.

Por su parte, Prendas de vestir y calzado aumentó 2,2%, en línea con el promedio nacional, mientras que Transporte avanzó 2,1%.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Comunicación registraron incrementos del 2% cada uno.

En el otro extremo, las divisiones que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

Los precios estacionales

Al analizar las categorías que releva el INDEC, los precios estacionales registraron el mayor incremento del mes, con una suba del 5,5%, impulsada principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres.

Los precios regulados, por su parte, avanzaron 2,9% durante octubre. Según el organismo, los principales incrementos estuvieron relacionados con el gas y los combustibles para vehículos.

El IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, aumentó 1,5%, siete décimas por debajo del índice general. Dentro de esta categoría incidieron las subas en los alquileres de viviendas y restaurantes.

En la comparación entre bienes y servicios también se observaron diferencias: los bienes aumentaron 1,9%, mientras que los servicios avanzaron 2,7% durante octubre.

POR REGIONES

Por regiones, la mayor variación mensual se registró en la región Pampeana, con 2,6%, seguida por Patagonia (2,5%) y Cuyo (2,3%). Las tres quedaron por encima del promedio nacional.

Por debajo se ubicaron el Gran Buenos Aires (2%), el Noroeste (1,7%) y el Noreste (1,5%), que presentó el menor incremento del país.

En la medición rubro por rubro, las divisiones que quedaron por encima del nivel general en octubre de 2026, según informó el INDEC, fueron tres, que superaron el 2,2% del índice general.

Estas fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con el 4,2%; Recreación y cultura 3,3%; y Bienes y servicios varios 2,3%.

Las divisiones que quedaron por debajo del nivel general en octubre de 2026 fueron ocho. Estas categorías se ubicaron por debajo del 2,2%, mientras que Prendas de vestir y calzado igualó el índice general. Transporte marcó 2,1%; Comunicación 2%; Alimentos y bebidas no alcohólicas 2%; Salud 1,7%; Restaurantes y hoteles 1,5%; Equipamiento y mantenimiento del hogar 1,4%; Educación 1,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco 0,8%.

El INDEC explicó que el aumento registrado en el gas respondió principalmente a tres factores. En primer lugar, a los cambios en los cuadros tarifarios que comenzaron a regir el 1° de octubre y que tuvieron nuevas modificaciones a partir del 13 de ese mes. En segundo término, a los cambios en los bloques de consumo de gas que cuentan con precios subsidiados, en el marco del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Por último, incidieron las modificaciones en la normativa nacional sobre zonas frías. Los cambios tuvieron efectos sobre los cargos fijos y variables de las facturas, así como sobre los porcentajes de subsidios aplicados a los usuarios.