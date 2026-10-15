Más reclamos: el Fondo pide por una gran reforma tributaria

Tras elogiar la disciplina fiscal, el Fondo Monetario Internacional le reclamó al Gobierno nacional cambios en el sistema impositivo que fortalezcan la recaudación.

El pedido llegó de parte de Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI durante una participación en la Asamblea Anual del organismo que reprodujeron agencias internacionales.

La funcionaria volvió a destacar la disciplina fiscal, a lo que consideró “pilar fundamental” del programa de estabilización de Argentina con el organismo de crédito.

No obstante, dijo que son necesarias más medidas para mejorar la eficiencia tributaria y del gasto”.

En esa línea, la funcionaria marcó la “eliminación de los gastos tributarios” y puso en foco en las “exenciones del IVA”.

También reclamó que se avance en la actualización del impuesto sobre los combustibles, ajuste que el Gobierno postergó en los últimos meses para amortiguar su impacto sobre la inflación.

Dabla Norris también pidió eliminar gradualmente impuestos distorsivos y avanzar en su sustitución por un sistema tributario más sólido y una forma más duradera de recaudar ingresos.

El martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó la disciplina fiscal del Gobierno argentino.

Además coincidieron en la continuidad de las conversaciones para cerrar la tercera revisión del acuerdo en curso.

LICITACIÓN

El Ministerio de Economía renovó 136,124% de los vencimientos por $4,85 billones en la licitación de deuda de ayer, en la que la Secretaría de Finanzas adjudicó $6,61 billones.

El monto a refinanciar era relativamente bajo, ya que el vencimiento estaba concentrado íntegramente en una Letra capitalizable (Lecap). Por eso, el Tesoro aprovechó para extender plazos: de los cuatro títulos ofrecidos, tres vencen durante el próximo mandato presidencial y explicaron el 60% de la colocación.

Según el detalle que publicó la Secretaría de Finanzas, se recibieron ofertas por un total de $9,49 billones. La demanda se concentró en la Lecap a menor plazo, que vence en enero del año que viene, y que explicó el 41% del monto colocado.

Finanzas volvió a dejar afuera del menú al Bonar 2029 (AO29).