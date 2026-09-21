Masivo apagón en CABA y el norte de GBA: Edenor confirmó a qué se debió

Un masivo corte de energía afectó el sábado por la noche a casi 600 mil usuarios de Edenor y Edesur en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del Conurbano. Edenor confirmó posteriormente que el origen del apagón fue un desperfecto en un interruptor de 220 kilovoltios instalado en la subestación Malaver, en San Martín.

La interrupción comenzó alrededor de las 21 y alcanzó su pico a las 21.45, cuando 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur se encontraban sin suministro. El corte también afectó a comercios, edificios y semáforos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En la Ciudad, el apagón alcanzó a barrios como Belgrano, Palermo, Recoleta, Villa Urquiza, Colegiales, Villa del Parque, Villa Crespo y Saavedra, mientras que en el norte del conurbano afectó, entre otras zonas, a Munro y Vicente López.

Edenor confirmó que el desperfecto que desencadenó el corte se produjo en un interruptor de 220 kilovoltios de la subestación Malaver, ubicada en el partido de San Martín. La empresa señaló que continúan las investigaciones para determinar con precisión los factores que derivaron en la falla.

En el área de concesión de Edesur, los barrios más afectados fueron La Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque, Vélez Sarsfield, Caballito y Villa Santa Rita. La compañía informó que se trató de una falla en el sistema ajena a su responsabilidad.

El servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva en distintas zonas.

La restitución se inició primero en sectores como Núñez, Belgrano y Recoleta, mientras que ambas distribuidoras lograron normalizar casi por completo el suministro poco después de las 23.