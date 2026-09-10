Massa defendió las PASO para definir candidatos

Sergio Massa volvió a defender las PASO como mecanismo central para definir las candidaturas en el peronismo de cara a las elecciones del año que viene. Lo hizo frente a un grupo de intendentes bonaerenses que leyeron, en los intersticios de esa definición, la voluntad del tigrense de anotarse en la carrera presidencial.

En medio de las especulaciones sobre el eventual rol de Massa de cara al armado electoral del PJ, el tigrense sigue levantando el perfil mientras acuna el sueño de competir por la candidatura presidencial contra Axel Kicillof. En su opción de máxima, con el aval de Cristina Kirchner.

La reunión con los jefes comunales de la denominada Liga se produjo en el Club de la Marina de San Fernando, donde el intendente Juan Andreotti fue anfitrión.

Acaso como para obturar las versiones respecto de las chances de que Massa termine siendo candidato a gobernador, Andreotti explicitó sus intenciones de ir por ese cargo en representación del Frente Renovador.

Según trascendió, el ex candidato presidencial dejó dos mensajes en la larga tertulia que se extendió hasta las primeras horas de la madrugada. Planteó “unidad y competencia”, tanto para los cargos de gobernador como para presidente.

El encuentro reunió a Massa y Andreotti con los intendentes Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

En esa lista hay varios que quieren anotarse por la sucesión de Kicillof como Otermín, Mariel Fernández, Achával y el mencionado Andreotti.

Los alcaldes no desaprovecharon la oportunidad para plantearle a Massa la “necesidad” de que se reforme la ley vigente para permitir la vuelta a las reelecciones indefinidas de los intendentes. El tigrense pareció abrirles una puerta: dijo que se opone a cambiar la norma de la que fue co-autor con María Eugenia Vidal, pero que no será “un obstáculo” para que eventualmente el proyecto prospere en la Legislatura.