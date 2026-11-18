La división que cruza al peronismo quedó expuesta anoche a cielo abierto en un acto organizado por Sergio Massa que convocó a diversos sectores internos y terminó excluyendo a Axel Kicillof.

Fue en San Fernando, donde el tigrense volvió a mostrar su buena sintonía con el kirchnerismo durante una actividad por el Día de La Lealtad. La movida fue bastante más abarcativa. Porque también participaron otras figuras del espacio de Fuerza Patria que suenan como presidenciables como los ex gobernadores Gerardo Zamora y Sergio Uñac.

El dato político fuerte fue la ausencia de Kicillof, que viene construyendo su propio camino rumbo a una candidatura presidencial distanciado de Cristina Kirchner. El Gobernador no fue invitado, signo inequívoco de la divisoria de aguas en el peronismo.

La no participación del Gobernador llamó la atención porque presidente nada menos que el PJ bonaerense. Pero su exclusión refleja la emergencia mucho más clara de dos sectores que pujan por la representación del peronismo en la próxima cita electoral nacional.

Si bien fuentes del massismo aseguran que el mandatario fue convocado a través del diputado provincial Mariano Cascallares y el ministro Gabriel Katopodis, en la Gobernación aseguraron que nunca invitaron a Kicillof.

Massa, en definitiva, terminó juntando las piezas de la mayoría del peronismo que no abreva en el kicillofismo. Estuvieron representantes de la Liga de Intendentes como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar) y Gastón Granados (Ezeiza); referentes del denominado Peronismo Federal como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Natalia De la Sota; y representantes del espacio ultra K como los legisladores provinciales Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli y la diputada nacional Teresa García.

Si bien apuntó, según los organizadores, a dar el puntapié inicial para la construcción de un frente “anti Milei”, la convocatoria comenzó a delinear con mayor nitidez uno de los sectores internos que buscará quedarse con la candidatura presidencial del PJ: el que integran Massa, Uñac, Zamora y el Peronismo Federal, además del kirchnerismo.

Acaso ese movimiento alejó del acto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que no quiere romper puentes con Kicillof. “Buscamos la unidad”, dijeron en su entorno.

A varios kilómetros de San Fernando, desde La Pampa, Máximo Kirchner dio el aval a que su sector participara del llamado massista. Fue un reflejo de la buena sintonía que anotan ambos dirigentes y que quedó reflejada horas antes cuando Cristina Kirchner avaló la designación de Guillermo Michel, cercano a Massa, como integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la oposición.

El encuentro comenzó con la marcha peronista y el himno nacional, y continuó con una intervención del streamer “El Peroncho”. Cerró con un video hecho con inteligencia artificial en el que Perón habla sobre los problemas de la Argentina de hoy y reflexiona sobre la Argentina de mañana.

Cerca del ex ministro de Economía aclararon que no se trató de un acto de lanzamiento. “Ahora lo que importa es la unidad y consolidar armados fuertes en todas las provincias para después pelear la presidencia con el postulante que pida la gente en ese momento. Más que una maratón, en este caso va a ser una carrera de 100 metros a partir de abril”, graficaron.

“Esto no es contra Axel. El enemigo es Milei y el objetivo es armar una mayoría lo más amplia posible para ganar el año que viene”, añadieron. Pero la ausencia de Kicillof hizo ruido.

Frente a ese movimiento que de alguna manera redondea un sector interno enfrentado al Gobernador bonaerense, Kicillof buscó mostrarse lejos de cúpulas partidarias y encabezar actos en La Plata.

“Nos parece muy saludable que cada espacio construya su identidad y su camino. Es muy importante que seamos muchos y diversos los que queremos cambiar este modelo de país”, remarcaron cerca del mandatario como para marcar, en tono diplomático, la divisoria de aguas.

Kicillof encabezó primero la reinauguración del Coliseo Podestá junto al intendente Julio Alak y luego participó en la Facultad de Ciencias Económicas de una actividad sobre desarrollo de la Provincia.

“Frente a un Gobierno nacional que ataca a la universidad, la ciencia y la industria, esta jornada nos permite discutir cómo salir de la crisis”, señaló.