¿Massa para la Gobernación?

Hubo una versión que, durante fin de semana, el Frente Renovador buscó instalar con énfasis. Es la de un esquema de reparto de candidaturas que, desde su intención, podría aliviar la desavenencias internas el peronismo. Esa idea propone que en las filas de Unión por la Patria el candidato a Presidente el año próximo sea el gobernador, Axel Kicillof, acompañado por un cristinista puro como compañero de fórmula para la Vice. Y que, en esa línea, la candidatura a gobernador bonaerense sea para Sergio Massa.

Respecto de las listas legislativas, esa propuesta de “paz entre los sectores” complete el rompecabezas a partir de un reparto de nombres de candidatos que se divida en tercios: uno para el MDF de Kicillof; otro para el kirchnerismo puro y un tercero para los renovadores.