Matías Remes Lenicov: “En la Provincia hay un proceso de industricidio”

“En la provincia de Buenos Aires hay un proceso de industricidio”. Con esa definición, el subsecretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de La Plata, Matías Remes Lenicov, describió el escenario económico que atraviesa el territorio bonaerense y cuestionó el modelo económico del Gobierno nacional. En una entrevista para el programa “Despierten Bonaerenses”, sostuvo que la combinación de mayores costos de producción, apertura de las importaciones y falta de financiamiento está afectando la competitividad de las empresas y profundizando la contracción de la actividad.

El economista consideró que la situación económica nacional es compleja y distinguió entre los resultados de la macroeconomía y las consecuencias sobre la actividad cotidiana. Si bien reconoció la importancia del equilibrio fiscal, cuestionó que el ajuste se haya sostenido mediante la reducción de transferencias a las provincias, la obra pública y los haberes jubilatorios. También señaló que los salarios pierden frente a la inflación y que el aumento de tarifas, combustibles y transporte reduce el ingreso disponible de los hogares. Según indicó, los gastos en servicios pasaron de representar el 12% de los ingresos en 2023 a más del 22%.

Remes Lenicov advirtió que la actividad económica muestra un comportamiento desigual. Mientras sectores vinculados con la minería, el petróleo y el agro registran dinamismo, la industria, el comercio y la construcción atraviesan un escenario de contracción. En ese contexto, sostuvo que la economía se acerca a una recesión técnica y planteó la necesidad de recuperar la inversión y la obra pública como herramientas para reactivar la actividad.

Al referirse específicamente a la provincia de Buenos Aires, explicó que su estructura productiva la vuelve particularmente vulnerable a la caída del consumo y de la industria. Recordó que concentra alrededor del 50% de la actividad industrial y de la construcción del país y cerca del 40% del consumo, con aproximadamente el 35% de la población nacional.

El subsecretario también puso el foco en la reducción de los recursos que recibe la Provincia. Explicó que la caída del consumo repercute sobre la recaudación de impuestos coparticipables, como el IVA, y señaló que las transferencias por coparticipación federal disminuyeron un 3,1% en términos reales. Además, afirmó que Buenos Aires recibe actualmente apenas nueve pesos de cada 100 que percibía en 2023 por Aportes del Tesoro Nacional (ATN), medidos en términos reales.

COSTOS Y PRODUCCIÓN

Sobre las perspectivas para la industria, consideró que las empresas enfrentan mayores costos salariales medidos en dólares, energía, transporte y crédito, mientras deben competir con productos importados. “Si vos querías que a las industrias les vaya bien, hubieras sido más precavido y más ordenado al abrir la economía”, sostuvo. Como alternativa, propuso impulsar créditos blandos destinados a sectores productivos estratégicos y mencionó la posibilidad de reconvertir parte de la industria metalmecánica bonaerense para abastecer las demandas de la minería y los hidrocarburos.

En cuanto a La Plata, Remes Lenicov señaló que el Municipio también siente el impacto de la caída de los recursos provinciales y nacionales, aunque aseguró que logró mantener los niveles de obra pública y estabilizar la recaudación propia mediante mejoras tecnológicas en los sistemas de cobro de tasas. Indicó que la reducción de los fondos que llegan a la ciudad se ubica en torno al 3,2% o 3,3%.