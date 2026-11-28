En momentos en que Patricia Bullrich comienza a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei, Mauricio Macri invitó a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado a la presentación de un documental que recupera la experiencia de Cambiemos en el poder. El gesto despertó expectativas en el ámbito político por la posibilidad de un reencuentro entre los antiguos socios.

La cita será el próximo martes por la tarde, en el auditorio de La Rural, donde el expresidente presentará “La tarea conjunta”, un documental dirigido por Pablo Racioppi que repasa los desafíos que enfrentó su administración entre 2015 y 2019 y reivindica el valor del acompañamiento ciudadano.

La convocatoria reúne a más de mil invitados, entre exfuncionarios, intendentes, concejales y legisladores de distintos puntos del país. Entre ellos figura también el jefe de Gabinete, Diego Santilli, otro de los dirigentes del PRO que desembarcaron en la administración libertaria.

Desde el entorno de Bullrich confirmaron que la senadora recibió la invitación, aunque todavía no resolvió si asistirá al encuentro debido a los compromisos que tiene previstos para esa jornada.

La última vez que Macri y Bullrich se mostraron juntos en público fue en abril pasado, durante la tradicional cena de la Fundación Libertad, donde protagonizaron un afectuoso abrazo. Consultado en las últimas horas sobre si mantiene diálogo con su exministra, el expresidente evitó responder.

EN MEDIO DE LAS DIFERENCIAS CON MILEI

La invitación adquiere especial significación por el momento político que atraviesa Bullrich, quien en las últimas semanas comenzó a exhibir posiciones propias dentro del oficialismo.

Este viernes, la senadora volvió a plantear la necesidad de que “el proyecto reelija”, sin mencionar expresamente una nueva candidatura presidencial de Javier Milei, y reclamó mayores medidas de alivio económico.

“Nunca me gustó someterme a nada. Siempre me gustó ser socia de los cambios que se están construyendo y aportar”, sostuvo.

Bullrich fue ministra de Seguridad durante los cuatro años de la gestión de Macri, presidió el PRO entre 2020 y 2024 y fue la candidata presidencial de esa fuerza en las elecciones de 2023, tras imponerse sobre Horacio Rodríguez Larreta en las PASO.

Luego de incorporarse al gabinete de Milei en diciembre de aquel año, formalizó su ruptura con el partido amarillo en mayo de 2025, cuando se afilió a La Libertad Avanza.

Su eventual presencia en La Rural podría convertirse en una de las postales políticas de una jornada que también genera expectativas por otro posible reencuentro: el de Mauricio Macri con su primo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con quien mantiene diferencias.

Más allá de su propósito original, la presentación del documental podría terminar funcionando como un termómetro de las relaciones entre el PRO y los dirigentes que abandonaron sus filas para sumarse al proyecto libertario.