Mauricio Macri cruzó a Martín Menem: “Pregúntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo”

El expresidente Mauricio Macri afirmó que Javier Milei se ve "como un profeta". Así lo expresó en una charla en la Universidad Austral este jueves.



"Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta. Hay que tener un equilibrio", sintetizó Macri ante la consulta sobre la forma de liderar que tiene el actual Presidente de la Nación.



Consultado por Donald Trump y su vínculo con la Argentina, Macri marcó las diferencias entre su administración y la actual de Milei: "La gran diferencia entre el anterior y este es que (Trump) está entre la finitud de la vida".



"Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa", continuó.



Y concluyó: “A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo”.

La respuesta de Macri a Martín Menem

En la previa de la charla que compartió con el expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, Macri respondió a las acusaciones de Martín Menem. El titular de la Cámara de Diputados había considerado que una candidatura del titular de Pro dividiría a la derecha y sería funcional al kirchnerismo. “Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo”, ironizó el exmandatario.

Hace meses que algunos dirigentes de Pro, como la legisladora porteña Laura Alonso y el diputado nacional Fernando De Andreis, activaron una suerte de “operativo clamor” por una nueva candidatura presidencial de Mauricio Macri.

El viernes pasado, en el acto que encabezó el expresidente en Olivos, dirigentes bonaerenses de Pro clamaron por una postulación del exmandatario en 2027. En Pro no confirman su lanzamiento a la carrera por la Casa Rosada, pero tampoco la descartan. Aseguran casi como en eslogan de campaña que Macri estará donde “el cambio” y la gente lo necesiten.

En ese contexto, Menem aseguró en una entrevista con Clarín que, de postularse a la presidencia, Macri dividiría el voto de la derecha y terminaría favoreciendo al kirchnerismo.

A pesar de estos amagos de Macri, Pro se mantiene como aliado de La Libertad Avanza en el Congreso. El partido amarillo fue ayer uno de los que auxilió al oficialismo para que no avance en la Cámara de Diputados un pedido de interpelación de Manuel Adorni, el jefe de gabinete investigado por la Justicia por su presunto crecimiento patrimonial. En esa misma sesión, el bloque macrista tampoco permitió que prosperará otros dos pedidos de interpelación: al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.