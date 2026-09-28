Máximo aseguró que Cristina Kirchner "tiene la voluntad" de ser candidata en 2027

El diputado Máximo Kirchnner aseveró que su madre y ex presidenta Cristina Kirchnner tiene "la voluntad" de ser candidata en las elecciones presidenciales de 2027, pese a que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

"Desde el día que inició el camino de la ONU (para revertir el fallo judicial por el que cumple prisión domiciliaria y no puede participar en los comicios) creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente...", manifestó el líder de La Cámpora en declaraciones en el canal de streaming de Infobae.

Sobre la situación actual de la ex mandataria, indicó que se encuentra concentrada en el plano internacional y precisó que sus abogados realizaron una presentación ante las Naciones Unidas (ONU) para que la causa Vialidad, por la que fue condenada a prisión domiciliaria, sea revisada y la ex jefa de Estado vuelva a gozar de sus derechos políticos y civiles.

"Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal", señaló en referencia a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Respecto a si Cristina podría presentarse como candidata por caminos alternativos, ya que según ciertos juristas, el fallo solo le prohíbe asumir cargos, pero no anula sus derechos electorales, el legislador no descartó ninguna posibilidad y remarcó: "Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad".

Máximo afirmó que la inhabilitación de Cristina "le hace mal a la democracia argentina" por el hecho de "que tantos millones de argentinos y argentinas quieran votar a alguien y no puedan hacerlo" y advirtió que eso "empieza a falsear el sistema democrático”.

Al ser consultado sobre la situación del peronismo, apuntó contra el sector que se caracteriza por un perfil más práctico y no rinde cuenta de sus resultados: "Si un sector del peronismo da quórum para la reforma laboral, en algún lado hay que discutir”, recalcó y recordó que, cada vez que se plantea esa discusión, “pareciera que uno fomenta la división”.

Para el diputado, el problema de fondo es que "el pragmatismo está fuertemente relacionado con el resultado que se busca". En ese sentido, cuestionó que cuando su espacio quiere ir a internas para dirimir diferencias, los otros sectores no aceptan competir. “Nosotros quisimos ir a internas. Tuvimos vocación de competir", resaltó.

Máximo también arremetió contra el mandatario Javier Milei y planteó: "Si el presidente hablaba de la casta, bueno, la única que está presa es ella (Cristina) y la casta sigue".

En otro pasaje de la entrevista, se le preguntó al dirigente kirchnerista si tenía miedo de ir preso por la causa judicial Hotesur y Los Sauces y contestó: “Miedo tuve el 1 de septiembre a las diez de la noche, cuando quisieron matar a Cristina. Ese día sí tuve miedo, no sólo por ella ni porque tengo hijos chiquitos, eh, miedo por las reacciones posteriores. Hubo que trabajar muchísimo para aplacar los ánimos”.

Ante la insistencia de los periodistas, sostuvo: “Si yo tuviera miedo, hubiese votado a favor del acuerdo del Fondo Monetario Internacional” e hizo hincapié en su apoyo al aporte extraordinario a las grandes fortunas como muestra de que no cede ante presiones.

En ese escenario, criticó la "disparidad en el trato" del Poder Judicial según quién esté sentado en el banquillo de los acusados y denunció que los tiempos procesales de sus causas responden a una decisión de “sacarlos de la cancha” políticamente.

Para concluir, admitió que lo que sí le provoca incomodidad es que la investigación por el atentado contra Cristina "no fue a ningún lado".