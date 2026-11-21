En una breve asamblea Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, en carácter de presidente provisional del Congreso, propuso la candidatura de Kirchner y sometió la designación a votación de los presentes. La convocatoria, realizada de manera híbrida a las 10 desde la sede del partido en La Plata, reunió a los 912 congresales en modalidad virtual a través de la aplicación del PJ bonaerense.

La designación de Máximo Kirchner ya había sido acordada en la reunión del Consejo del 4 de noviembre. Las cuatro vicepresidencias quedaron para el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, en primer lugar; Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y referente cercano a Kicillof, en segundo; Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del gobernador, en tercero; y Federico Achaval, intendente de Pilar, en cuarto puesto.

Secretarías

Jorge Ferraresi, exintendente de Avellaneda y referente del espacio de Kicillof, asumió como secretario general; Gastón Granados, intendente de Ezeiza, como prosecretario general; y Daniela Vilar, ministra de Ambiente bonaerense, como secretaria administrativa, con Carlos Balor como prosecretario.

La secretaría de Actas recayó en Lucía Portos, con Lauro Grande como prosecretario; y la de Acción Legislativa, en Julio Pereyra, exintendente de Florencio Varela y director del Banco Provincia, secundado por Edgardo Depetri, dirigente del Frente Transversal Nacional y Popular.

Las nueve vocalías quedaron en manos de Adrián Grana, Macarena Rusconi, Bernarda Meglia, Patricia Ibáñez, Micaela Ortiz, Evelyn Díaz, Julieta Garello, Marina Ocampo y Daiana Martínez Barrientos.

Los congresales nacionales

Por otra parte, también se designaron los cuatro congresales nacionales que la provincia de Buenos Aires enviará al Congreso Nacional del PJ. La lista quedó integrada por Kicillof, Kirchner, la diputada Teresa García y la vicegobernadora Verónica Magario.

La incorporación del gobernador como congresal nacional implica que Kicillof tendrá presencia directa en el máximo órgano partidario a nivel federal.

Más nombres

En tanto, la Junta Electoral quedó presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, en continuidad con el cargo que ya venía ejerciendo. La integran también Andrés Watson, intendente de Florencio Varela; Juan Zabaleta, exintendente de Hurlingham; Nicolás Mantegazza; Mariano Ríos Ordóñez; Juan Pablo García; Jorge Carpinetti; Florencia Lampreabe; Marina Moretti; Mailén Vélez; Ayelén Borda; María Paz Bertero; y Malena Arce Armendariz. El organismo tendrá a su cargo la dirección de los comicios internos, la administración de los padrones y la resolución de impugnaciones.

Y el Tribunal de Disciplina quedó encabezado por Facundo Loccoco e integrado además por Marcelo Fisicaro, Alejandro Castellanos, Aldana Sillana, Karina Pinto, Bianca Bertotto, Erica Pinto y Mirta Andrada. La Comisión Fiscalizadora quedó bajo la conducción de Gabriel Peralta, con Claudio Americe, Hernán Ralinqueo, Martín Di Bella, Débora Indarte y Micaela Carrara como integrantes.