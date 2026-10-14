Máximo Kirchner y los RIGI: "Habrá que auditar proyecto por proyecto"

El diputado Máximo Kirchner advirtió que si el peronismo vuelve al Gobierno en 2027 se deberán auditar los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), calificó a Mauricio Macri como un presidente “peor” que Javier Milei y dijo que su "candidata" para las próximas elecciones es Cristina Kirchner.

En declaraciones a la prensa el referente de La Cámpora cuestionó el régimen impulsado por el Gobierno libertario y sostuvo: "Habrá que auditar proyecto por proyecto y ver cómo se fue haciendo”, aunque aclaró que las inversiones que cumplan con las condiciones establecidas deberán continuar.