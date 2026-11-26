La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este jueves el proyecto de ley que busca regular las apuestas online y establecer medidas para prevenir y combatir la ludopatía. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, obtuvo el visto bueno tras varias horas de negociaciones entre los bloques y ahora será girada al Senado para su tratamiento.

La aprobación se produjo luego de que la sesión del miércoles por la noche pasara a un cuarto intermedio por diferencias entre los espacios políticos sobre distintos aspectos del texto. Uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con el destino y la distribución de los fondos previstos en la normativa.

Entre las cuestiones debatidas figuraron los recursos para financiar programas destinados a clubes de barrio y becas deportivas, así como las partidas para políticas de prevención y tratamiento de la ludopatía.

Qué establece el proyecto contra la ludopatía en la Provincia

Uno de los ejes de la iniciativa es la creación de un Fondo de Salud Mental y Ciberludopatía, que tendrá como objetivo financiar acciones de prevención, detección, asistencia y tratamiento.

El fondo se integrará con el 100% de los montos que las empresas de apuestas online destinen a publicidad. De ese total, el 70% será distribuido entre los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante quedará bajo la órbita del Ministerio de Salud bonaerense.

Además, el proyecto contempla un Fondo de Bien Público y Deportivo, que se financiará con el 3% de los premios de las apuestas online autorizadas y con la recaudación adicional que genere el incremento de hasta el 3% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos a la actividad.

Esos recursos estarán destinados a programas de infraestructura, actividades y prevención en clubes de barrio, centros de jubilados, entidades culturales y sociedades de fomento. También se prevé financiar becas para deportistas bonaerenses.

Los cuestionamientos durante el debate

Durante el tratamiento, el presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, planteó diferencias sobre el esquema de distribución de los recursos y propuso que los fondos destinados a las entidades deportivas lleguen a través de los municipios mediante el CUD.

También cuestionó el mecanismo previsto para la creación de fiscalías especializadas en la investigación del juego ilegal. En ese sentido, manifestó que acompañarían su implementación, aunque propuso que, hasta que estén constituidas, el procurador pueda asignar esas competencias a fiscales.

Desde el oficialismo, el diputado Facundo Tignanelli defendió la iniciativa y sostuvo la necesidad de avanzar con una regulación provincial mientras no exista una prohibición a nivel nacional. Otros legisladores remarcaron la importancia de establecer herramientas frente al crecimiento de las apuestas por internet y sus consecuencias sociales.

Otras decisiones de la sesión

En la misma jornada, la Cámara baja aprobó la convocatoria a sesiones extraordinarias durante diciembre, prorrogó las licencias de los legisladores Gustavo Pulti y Gustavo Coria y modificó el reglamento interno para habilitar la participación y votación remota de las diputadas que atraviesen un embarazo.

Con la aprobación en Diputados, el proyecto quedó ahora en manos del Senado bonaerense, que deberá definir si lo convierte en ley.