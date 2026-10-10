Mejoraron los activos argentinos y subió el dólar

El mercado argentino finalmente logró un alivio esta semana. Después de tres semanas de fuerte presión sobre los activos locales, el riesgo país cayó más de 10% (66 puntos), lo que representa su mayor baja en cuatro meses, mientras el S&P Merval subió 1,7% en pesos y 2,5% en dólares en los últimos cinco días. Sin embargo, la mejora no respondió a un cambio en el escenario doméstico, sino al impacto que tuvo sobre los mercados regionales el resultado de las elecciones en Brasil.

La renta fija argentina tuvo su mejor semana en tres meses, impulsada inicialmente por el resultado electoral de Brasil, aunque el contexto internacional volvió a limitar la recuperación. En ese marco, los Globales subieron 2,7% en promedio y los Bonares 2,87%, mientras el riesgo país pasó de 655 a 588 puntos básicos, una compresión de casi 70 puntos.

La renta variable argentina cortó una racha de tres semanas consecutivas de bajas, acompañada por la recuperación de los activos brasileños tras las elecciones. En ese marco, el S&P Merval en dólares subió 2,4% en las cinco ruedas, aunque el rebote todavía no alcanzó para recuperar la corrección acumulada durante las semanas previas.

DÓLARES

El dólar mayorista culminó la semana con una leve suba, que lo llevó a cerrar en los $1.517.

De esta manera, la brecha con el techo cambiario impuesto por el Banco Central (BCRA) quedó a 27,1% o $311,82 (actualmente se encuentra en los $1.928,82).

En tanto, el dólar minorista cerró en $15,35 para la venta en la pizarra del Banco Nación, lo que significó una caída de 5 pesos respecto del último cierre, tras haber pasado cinco jornadas seguidas sin cambios.

El tipo de cambio blue se mantuvo estable en los $1.540, por lo que cerró la semana con una merma de $20 o el equivalente a 1,3%.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP registró una leve caída hasta los $1.540,2 (-0,06%), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) amplió su retroceso hasta $1.609,5 (-0,24%).