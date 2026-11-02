Mensaje a Kicillof y el escenario hacia 2027: el Gobierno tras los dichos de Cristina Kirchner

Tras la reciente entrevista de Cristina Kirchner en The Washington Post, el Gobierno considera que una eventual candidatura de la titular del PJ podría favorecer la estrategia electoral de Javier Milei para 2027, aunque no cree que esté en condiciones de competir.

La discusión volvió a instalarse luego de que la ex presidenta no descartara la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales del año próximo y enfrentar al mandatario libertario si logra recuperar sus “derechos políticos”.

Sus declaraciones se conocieron en medio de una serie de movimientos políticos y judiciales vinculados con su situación procesal. En ese contexto, el abogado brasileño Rafael Valim presentó una petición ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que examine las condiciones en las que fue juzgada.

En la Casa Rosada descartan que esa presentación pueda modificar el escenario judicial de la ex vicepresidenta, aunque admiten que una eventual habilitación para competir podría resultarles conveniente desde el punto de vista electoral. “Nos vendría bárbaro porque nos conviene polarizar con el kirchnerismo puro y duro, pero sería romper el sistema político electoral”, sostuvo un integrante de la mesa política.

“Cristina es una gran candidata”, ironizaron, por su parte, desde el armado libertario, donde consideran que la imagen de la ex mandataria remite a experiencias políticas anteriores.

Desde el entorno presidencial sostienen, además, que un eventual pronunciamiento favorable del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no tendría carácter vinculante y, por lo tanto, no anularía la sentencia dictada por los tribunales nacionales.

“La ley es bastante clara. Es una jugada extraña. A no ser que esté pensando en que alguien pueda llegar a revocar su condena y salga. Si no, es una provocación al sistema político”, resumió una fuente libertaria.

Más allá de la discusión judicial, en Casa de Gobierno interpretan que la entrevista tuvo como principal destinatario al peronismo, que todavía no definió quién será su candidato presidencial para 2027. En particular, en el Gobierno leen las declaraciones como una advertencia al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los dirigentes que aparecen como posibles postulantes.

“Me cuesta creer que no sea consciente de que su situación es compleja y que no sea un mensaje para socavar la interna. Le habla a Axel (Kicillof)”, interpretó un funcionario.