Mensaje para Bullrich en una mesa política reducida

Una reducida mesa política del gobierno se reunió ayer en la Casa Rosada, como cada martes, para intentar ordenar las diferencias internas que se generaron por los detalles del Presupuesto 2027. En especial porque incluyó un profundo ajuste en el área de discapacidad. Diferencias que fueron exteriorizadas por integrantes de esa mesa, concretamente por la senadora Patricia Bullrich. Se trató de empezar a definir el contenido de este ítem, que finalmente moldeará el oficialismo durante el tratamiento parlamentario de la iniciativa.

Lo de la mesa reducida se debió a la ausencia de dos habituales concurrentes: los Caputo. Esto es, el ministro de Economía, Luis; y el asesor comunicacional con poderes por fuera de esa materia, Santiago. El primero está en Nueva York con el presidente Javier Milei. El faltazo del segundo, cultor del secretismo como método para engrosar el mito sobre sí mismo, no quedó claro.

Dicen que la reunión fue “tranquila”. A contramano de lo que podía suponerse, ya que Bullrich llegó a decir que el jefe de Gabinete, Diego Santilli era un “mentiroso” cuando éste trató de explicar la queja de la dama respecto a que no le habían avisado en el encuentro anterior sobre el recorte en discapacidad. “Se retiró antes”, había dicho Santilli, como explicando que ella no llegó a escuchar cuando se habló del tema. “Eso es mentira”, le respondió Patricia.

Según fuentes oficiales, parece que le pidieron a Bullrich que tenga a bien evitar la exteriorización de sus malestares y, en todo caos, los discuta en instancias internas. La senadora, obvio, habría manifestado su disconformidad por enterarse de detalles clave “por los diarios”. Cada integrante expuso su postura al respecto. La versión oficial del encuentro dice que acordaron “continuar fortaleciendo el trabajo conjunto”. Habrá que creerlo.

Por qué no viajó Karina

Rompiendo ya una costumbre, Karina Milei no viajó con su hermano a la Asamblea General de Naciones Unidas (suele hacer el rol de primera dama) para abocarse a cuestiones políticas locales. Como la reunión de ayer, en la que estuvo. O el despiole que tiene en la Quinta de Olivos, ya que una de sus fieles laderas, María Belén Agudiez, debió renunciar a su cargo dentro de la Secretaría General porque aparentemente la salpica un escándalo de compras irregulares de mercadería, por un lado, y la sospecha de teorías de conspiraciones y filtraciones abonadas por el Presidente, por el otro, que lo decidieron a echar a todo el personal de la Quinta y reemplazarlos por militares. De Agudiez dependía lo relacionado a Olivos.

Conviene volver a la reunión de la mesa. La polémica interna se había generado porque Economía incluyó en el Presupuesto un capítulo, conformado por los artículos 36 a 41, que entre otros ítems deroga la Ley de Emergencia en Discapacidad y elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas. Algo que obligaría a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos. Y nunca se lo comunicaron a Bullrich, que venía negociando ese ítem con la oposición. Tampoco al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que no pataleó por su condición de soldado de Karina. Pero Bullrich, con peso político propio, no lo es. Por eso apuntó sobre todo contra el ministro Caputo, cuyo “timing” político evidentemente es casi nulo. “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente las relaciones”, llegó a decir Patricia en la tele.

Lo dicho: Caputo no estuvo ayer. Bullrich se debe haber quedado con las ganas de encararlo. Acaso haya quedado postergado para la próxima. Trascendió que Milei bajó la orden de no confrontar con Patricia para no profundizar su malestar -de hecho sale un proyecto nuevo-. Y tal vez para no darle argumentos para ensayar una mayor diferenciación en cuestiones como éstas. Por el contrario, al Presidente le estarían aconsejando contenerla en momentos en que las encuestas dicen que: a) ella tiene alta imagen positiva (la oficialista con mejor ponderación); y b) cuando la miden como candidata presidencial va creciendo, sobre todo porque reúne el voto mileísta crítico, que se explica en la situación económica que no arranca para muchas familias y las formas violentas de Milei.

Bullrich barruntaría que, justamente por lo anterior, sobre todo Karina en algún momento va a querer desplazarla si ve amenazado el liderazgo de su hermano. Por eso cuida el nicho de votantes que en 2023 aportó para el balotaje que ganó Milei luego del acuerdo con el PRO, consciente de que será una herramienta negociadora para 2027 en la discusión interna libertaria. Y, por otro lado, manda a operar la idea de que hasta podría intentar una PASO contra el jefe de Estado. Que suena raro porque ella es una de las encargadas de trabajar legislativamente el proyecto para derogarlas o suspenderlas. Pero es lo que se escucha en el mundillo político.

Le bajan el tono, pero...

En Casa Rosada le bajan el tono a las tensiones internas y hablan de diferencias de criterios lógicas de la gestión. “Estas cuestiones se resuelven dentro de esos ámbitos. No nos genera ninguna cuestión negativa. Patricia Bullrich como senadora es una persona fundamental para el Gobierno”, sostuvo ayer a la mañana el vocero presidencial, Adrián Ravier. Se verá hasta dónde están dispuestos los Milei a tensar con Bullrich. Un indicador puede ser si se mantiene o no la idea del ministro Caputo respecto a los cambios en discapacidad, un tema sensible, con seguro costo electoral, que afecta a unas 6 millones de familias. El manejo del tema conlleva alta muñeca política: revertir el tijeretazo podría leerse como un triunfo interno de la senadora.

Nuevo secretario El Gobierno oficializó ayer la designación de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció al cargo el lunes. La dimisión se dio en medio de la fuerte interna oficial por los recortes en el área El Gobierno oficializó ayer la designación de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció al cargo el lunes. La dimisión se dio en medio de la fuerte interna oficial por los recortes en el área