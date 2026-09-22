Mercados a la baja y el riesgo país volvió a subir: 531 ptos.

Los mercados argentinos cerraron la jornada con mayoría de bajas. El S&P Merval cayó 0,76%, a 2.998.955,82 puntos. YPF (-2,97%), Central Puerto (-2,31%) y TGS (-1,77%) lideraron las pérdidas; mientras TGN (+2,90%), Telecom (+2,79%) y Metrogas (+2,01%) avanzaron.

En Wall Street, YPF cayó 3,24% y TGS 1,47%, mientras Telecom subió 2,41%. Los bonos en dólares también cerraron mayormente en baja, empujando un avance del riesgo país, que aumentó 1,34%, hasta 531 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista terminó en $1.514, con una baja de 0,03% y el oficial en el Banco Nación se mantuvo en $1.535. Por su parte, el MEP subió 0,67%, a $1.539,49, y el CCL se incrementó 0,38%, a $1.597,22.