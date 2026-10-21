Mercados alterados: el riesgo país, en el sube y baja

El riesgo país de la Argentina cerró en los 672 puntos básicos e interrumpió su tendencia alcista de la última semana al registrar una leve baja en la rueda de ayer. Este retroceso fue impulsado principalmente por el rebote de los bonos soberanos, que lograron estabilizarse tras varias ruedas consecutivas de pérdidas.

Al comienzo del día, el indicador elaborado por JP Morgan experimentó una marcada presión al alza y llegó a tocar en el inicio de la rueda los 710 puntos básicos, un valor que no se registraba desde octubre del año pasado, lo que encendió las alarmas entre los operadores antes de que el mercado lograra revertir la tendencia.

Por su parte, el dólar mayorista tuvo una suba marginal de 50 centavos, a 1.525 pesos, para regresar a su precio más alto desde el récord nominal de $1.525,50 del 25 de septiembre, después de tres sesiones seguidas en alza.

En octubre el dólar suma ocho pesos o 0,5%, a un ritmo aún inferior al de la inflación. En el último año el tipo de cambio oficial avanzó 50 pesos o solo 3,4 por ciento.

El dólar minorista ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un máximo nominal ya alcanzado a fines de septiembre.

El dólar blue ganó diez pesos, a $1.570 para la venta, también récord nominal que iguala el máximo del 28 de julio. También registró un máximo histórico las paridad bursátil del “contado con liquidación” a $1.633.

El dólar MEP cerró a $1.544,44 y la brecha con el dólar oficial es de 1,3%.

La atención de los inversores comenzó a desplazarse desde la cotización del dólar hacia la capacidad del BCRA para sostener la acumulación de reservas, especialmente frente a los compromisos de deuda que deberá afrontar el Gobierno durante 2027 y 2028.

En este contexto, durante las últimas cuatro ruedas de la semana pasada la autoridad monetaria adquirió U$S642 millones, mientras que el acumulado de octubre alcanzó los U$S983 millones, superando ampliamente los U$S473 millones registrados durante septiembre. Esta dinámica estuvo acompañada por una mayor disponibilidad de dólares provenientes de las exportaciones agroindustriales y energéticas, así como por la liquidación de divisas vinculadas con emisiones de Obligaciones Negociables de empresas argentinas.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central cerraron en los U$S50.152 millones al cierre del lunes, mientras que las tasas de interés de los plazos fijos mayoristas tuvieron un leve rebote alcista.

CANJE

El Ministerio de Economía realizó ayer un canje de bonos Dólar linked que vencían a fin de mes por un valor de U$S3.896 millones, cifra que representa un 72,85% de adhesión en relación al valor nominal en circulación.

Así lo reportó la Secretaría de Finanzas a través de la red X. El importe representa unos $5,94 billones, que reduce los compromisos a renovar para el segundo llamado a licitación de octubre que pasarían de $16,7 billones a $10,78 billones.

Finanzas indicó que recibió ofertas por U$S4.351 millones para la letra D30O6. Si bien el canje tuvo un elevado nivel de aceptación, fue un poco menor al de una letra similar que venció en septiembre. En dicha oportunidad se había logrado un nivel de aceptación del 75%.

Ahora el mercado estará atento a la segunda licitación de octubre en la que se espera que el Gobierno trate nuevamente de estirar horizontes de vencimientos. En el primer llamado del mes pudo volver a colocar deuda con vencimiento más allá de las elecciones de 2027.