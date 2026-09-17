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ACCIONES A LA BAJA

Mercados: subieron el riesgo país y los dólares

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Por Redacción

El riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos básicos. Mientras las acciones argentinas en Wall Street operaron con rojos de más de 5%.

El índice que elabora JP Morgan se ubicó en 510 puntos, cuatro unidades por encima del cierre previo.

El alza del riesgo país estuvo acompañada por un comportamiento dispar de los bonos soberanos argentinos en dólares. Entre los títulos que cotizan bajo legislación extranjera, el AL41D recortaba -1,2% y el AE38D, -0,5%, mientras que el GD46D avanzó 0,7%.

El dólar oficial cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del martes.

En tanto, el tipo de cambio mayorista volvió a subir y anotó el mayor alza en lo que va de septiembre. Aumentó $7 y cerró en $1.513,5 para la venta. El dólar “blue” o informal se sostuvo en $1.560 para la venta.

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