El control sobre las empresas prestatarias será uno de los pilares del nuevo sistema de transporte público que proyecta implementar la Municipalidad. Así lo planteó el concejal peronista Sergio Resa, quien explicó que el pliego de licitación en discusión en el Concejo Deliberante incorpora herramientas tecnológicas para auditar en tiempo real el funcionamiento de las líneas y sancionar los incumplimientos.

“El sistema está apoyado en la información del usuario que va a tener el usuario para acceder al sistema y está apoyado también en el control”, sostuvo Resa, en el programa “Despierten Bonaerenses”, al explicar la importancia de que la aplicación municipal y los mecanismos de fiscalización estén disponibles desde el comienzo de la nueva concesión.

El proyecto contempla la instalación de al menos tres sensores en las unidades: GPS para conocer su ubicación, dispositivos para determinar el nivel de ocupación y sistemas para registrar dónde suben y bajan los pasajeros. Esa información permitirá tanto orientar a los usuarios como realizar auditorías línea por línea.

Según explicó el edil, el Municipio podrá monitorear en tiempo real los kilómetros recorridos, uno de los principales instrumentos de regulación que tiene la Comuna, y aplicar multas cuando las empresas incumplan las frecuencias o los trayectos establecidos. “Hoy es ir, esperar en una parada y ver si el colectivo anda o no anda. Ahora la estructura de multas va a ser recorrido por recorrido”, señaló.

Otro cambio apunta a evitar la concentración del servicio. La licitación estará dividida en cuatro zonas -norte, sur, este y oeste- y ninguna empresa podrá resultar adjudicataria de más de una. “Queremos un sistema multiempresa”, afirmó Resa, al considerar que la competencia facilitará el control de las prestatarias.

El concejal estimó que el uso del transporte público cayó entre un 20% y un 25% en los últimos 15 a 20 años. Entre las causas mencionó el aumento del boleto, la incertidumbre por los subsidios y la reducción de frecuencias. El objetivo del nuevo esquema es recuperar pasajeros mediante un servicio más previsible y la optimización de recorridos.

Resa señaló que el oficialismo aspira a aprobar el pliego en diciembre. Si se cumplen los plazos, la licitación podría avanzar en enero y el nuevo sistema comenzar a funcionar entre marzo y abril, con la aplicación municipal operativa desde el primer día.