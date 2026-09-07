Mil días del Presidente, entre reformas e internas

El presidente Javier Milei alcanzó los 1.000 días de gestión desde su asunción, el 10 de diciembre de 2023. Durante ese período impulsó reformas económicas y del Estado, atravesó cambios en su equipo de gobierno y enfrentó investigaciones judiciales.

Desde el inicio de su mandato, Milei modificó en varias oportunidades su gabinete. La Jefatura de Gabinete tuvo cuatro ocupantes, mientras que los ministerios de Salud y Justicia tuvieron dos titulares cada uno. El Ministerio del Interior también registró cambios en su conducción.

Entre las principales medidas se encuentra el DNU 70/2023, que estableció modificaciones en distintas áreas del Estado y avanzó con la desregulación de actividades económicas. También fue sancionada una versión reducida de la Ley Bases, luego de que el proyecto original no reuniera los votos necesarios en el Congreso.

La reforma laboral siguió un proceso similar. El oficialismo consiguió su aprobación parlamentaria después de introducir modificaciones para obtener el respaldo de sectores aliados. En cambio, el Gobierno todavía no cuenta con los votos necesarios para avanzar con otros proyectos, como la reforma electoral y la designación de jueces de la Corte Suprema.

En relación con el máximo tribunal, el Ejecutivo enfrentó el rechazo a las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Ambos habían sido propuestos para ocupar las vacantes existentes en la Corte Suprema.

Otro conflicto legislativo se produjo a partir de la movilización en defensa de la educación pública de abril de 2024. Luego de esa protesta, el Congreso aprobó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan.

Milei intentó vetar ambas normas, pero Diputados y el Senado insistieron con su aprobación. El Gobierno no realizó posteriormente la asignación de los fondos previstos ni ejecutó las partidas presupuestarias correspondientes.

LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES

La gestión también quedó vinculada a distintas investigaciones judiciales. Uno de los casos se inició a partir de la difusión de la criptomoneda $Libra, cuyo lanzamiento fue publicado por Milei en su cuenta de X. La cotización posteriormente cayó y el episodio quedó bajo investigación judicial.

Otro expediente involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los primos Martín y Eduardo Menem. Las acusaciones surgieron a partir de declaraciones del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien denunció el supuesto pedido de coimas en ese organismo.

La Justicia investiga en ese caso una presunta estructura vinculada con corrupción, sobreprecios y sobornos en licitaciones de medicamentos e insumos médicos.

También existen investigaciones que alcanzan a dirigentes de La Libertad Avanza. José Luis Espert desistió de su candidatura en la provincia de Buenos Aires mientras avanzaba una investigación por supuestos vínculos con el narcotráfico. Manuel Adorni, exministro coordinador, enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

DISPUTAS DENTRO DEL OFICIALISMO

La composición del círculo de confianza presidencial también cambió durante estos 1.000 días. En los primeros meses, Santiago Caputo y Karina Milei ocuparon lugares centrales en el esquema de decisiones.

La salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete amplió la influencia de Caputo. Sin embargo, después de las elecciones legislativas de 2025, Karina Milei consolidó su posición dentro del Gobierno y redujo el peso político del consultor.

La secretaria general de la Presidencia también concentró la definición de las listas electorales de La Libertad Avanza. Esa tarea tuvo un papel central en las elecciones de 2025 y forma parte del armado oficialista para 2027.

Durante la conformación de las listas legislativas se produjeron diferencias entre sectores vinculados con Caputo y dirigentes cercanos a Karina Milei. Los primeros quedaron relegados de varios lugares en las nóminas y perdieron participación en la toma de decisiones.

LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

Los resultados electorales también modificaron el escenario político. El desempeño de La Libertad Avanza en las legislativas de octubre de 2025 contrastó con el resultado obtenido en septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso.

La elección bonaerense derivó en una crisis política y fue seguida por semanas de tensión en los mercados. En ese contexto, Estados Unidos y la Argentina acordaron un paquete de asistencia financiera destinado a aportar liquidez y contener la presión sobre el tipo de cambio.

El acuerdo incluyó un mecanismo para intercambiar pesos por dólares estadounidenses. La asistencia también expuso el alineamiento entre el Gobierno de Milei y la administración republicana de Estados Unidos.

Con la mirada puesta en 2027, el oficialismo inició conversaciones con gobernadores, dirigentes del PRO y sectores del radicalismo. El objetivo es construir acuerdos electorales que permitan sostener el Gobierno durante otro período.

La estrategia de La Libertad Avanza también se modificó. En 2025, el oficialismo buscó ampliar su presencia territorial y consolidar su estructura en el interior del país. Para 2027, el armado apunta a conformar alianzas y obtener un nuevo mandato.