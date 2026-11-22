La carrera presidencial de 2027 empezó a ganar espacio en la agenda política, aunque falta más de un año para las elecciones. Javier Milei busca consolidar el camino hacia su reelección, pero enfrenta un escenario económico y político más complejo del que proyectaba meses atrás. Al mismo tiempo, el peronismo intenta resolver sus diferencias internas y encontrar una estrategia para disputar el poder.

En la Casa Rosada, la prioridad inmediata pasa por asegurar los respaldos legislativos y avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027. El oficialismo consiguió acercar posiciones con los cinco gobernadores radicales y el PRO, aunque para lograrlo debió aceptar concesiones y compromisos con sus aliados. La negociación también incluyó un acercamiento con Patricia Bullrich, cuya relación con el entorno presidencial atravesaba momentos de tensión.

El resultado representa un triunfo parlamentario para Milei, pero también expone las dificultades para sostener algunas de las premisas originales de La Libertad Avanza. La necesidad de reunir votos llevó al Gobierno a negociar con sectores de la política tradicional que durante la campaña había cuestionado.

El contexto económico agrega otra preocupación. El riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos, el dólar registró subas y los mercados internacionales mostraron mayor volatilidad. A eso se suman los compromisos de deuda que deberá afrontar la Argentina en los próximos meses. En ese escenario, el Presidente comenzó a moderar algunas de sus proyecciones y a reconocer que la recuperación económica avanza a un ritmo menor al esperado.

Una oposición sin candidato definido

Del otro lado, el peronismo tampoco consigue ordenar su estructura. La disputa entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof continúa condicionando el armado opositor, mientras Sergio Massa busca posicionarse como un posible articulador de una alternativa electoral.

El exministro de Economía propuso una elección abierta para definir al candidato presidencial, con un sistema de votación digital basado en los registros del Renaper. La iniciativa ya fue conversada con gobernadores y otros dirigentes, aunque su implementación todavía presenta interrogantes.

Cristina, por su parte, mantiene su influencia en el espacio y busca fortalecer un armado propio, con Máximo Kirchner y el Frente Renovador entre sus interlocutores. Kicillof, en tanto, no parece dispuesto a resignar sus aspiraciones ni a subordinar su futuro político a las decisiones de su antigua jefa.

En ese tablero también aparecen otros posibles nombres, como los gobernadores Gerardo Zamora y Sergio Uñac, además de Natalia de la Sota.

La discusión por las reservas de oro del Banco Central, que volverá a tratar la Auditoría General de la Nación, suma otro frente de conflicto entre el oficialismo y el kirchnerismo.

Con los dos principales espacios políticos atravesados por negociaciones y disputas internas, 2027 comienza a ordenar las decisiones del presente. Milei apuesta a llegar fortalecido a las urnas, mientras el peronismo busca una fórmula para evitar que sus diferencias terminen favoreciendo al oficialismo.