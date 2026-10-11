Milei acelera las negociaciones con gobernadores y prepara una ofensiva en el Congreso en medio de las dudas por la Corte

El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana clave en el frente político, con negociaciones abiertas con los gobernadores, una agenda parlamentaria cargada de proyectos y nuevas tensiones en torno al papel de la Corte Suprema de Justicia. La Casa Rosada busca consolidar acuerdos que le permitan avanzar con sus iniciativas legislativas y, al mismo tiempo, transmitir previsibilidad económica en medio de la incertidumbre sobre el escenario de 2027.

Según informó Infobae, el oficialismo asegura haber alcanzado los primeros acuerdos de palabra con algunos mandatarios provinciales para reunir apoyos en torno a la reforma política, que incluye la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Sin embargo, las conversaciones todavía necesitan traducirse en compromisos concretos dentro del Congreso.

Negociaciones políticas y una posible baja de impuestos

Uno de los ejes de la estrategia oficial es acercar posiciones con los gobernadores a partir de una agenda común que contemple la desregulación económica, la previsibilidad normativa y una reducción de la presión tributaria.

En esas conversaciones también aparecen pedidos de las provincias para que la Nación avance con rebajas o eliminaciones progresivas de impuestos, entre ellos las retenciones a las exportaciones, el impuesto al cheque y las cargas patronales.

A cambio, algunos mandatarios plantean la posibilidad de promover reducciones de tasas municipales, aunque el alcance de esos compromisos todavía está sujeto a las negociaciones. La discusión refleja las diferencias entre las necesidades fiscales de las provincias y el objetivo del Gobierno nacional de reducir la carga impositiva.

El oficialismo considera que la construcción de acuerdos con gobernadores puede contribuir a sostener su programa económico y generar señales de continuidad hacia los mercados. En ese escenario, las conversaciones exceden el debate tributario y también incluyen el armado político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La estrategia en Diputados frente a la oposición

En paralelo, La Libertad Avanza prepara una nueva ofensiva parlamentaria para disputar la iniciativa a los bloques opositores y evitar que la discusión legislativa se concentre en el rechazo del DNU 70/23.

De acuerdo con La Nación, el oficialismo convocó a una sesión para el 21 de octubre con una agenda amplia que contempla, entre otros asuntos, proyectos vinculados con la propiedad privada, la soberanía nacional, la emergencia en discapacidad y la morosidad familiar.

La decisión busca sumar a sectores dialoguistas y legisladores provinciales que podrían acompañar algunos de esos temas, aunque mantienen diferencias con el Gobierno en otros puntos. La inclusión de iniciativas sensibles para distintos bloques aparece como parte de la estrategia para ampliar los respaldos y reorganizar la agenda del Congreso.

La oposición, por su parte, sostiene su intención de avanzar con una sesión especial para rechazar el decreto presidencial. El resultado dependerá de la capacidad de cada sector para reunir el quórum y construir mayorías en una Cámara de Diputados atravesada por negociaciones permanentes.

Además, el oficialismo necesita avanzar con el Presupuesto 2027 y conseguir apoyos para la suspensión de las PASO, dos objetivos centrales de su agenda política.

Los fallos de la Corte y la preocupación por la seguridad jurídica

El tercer frente de tensión se abrió tras las decisiones de la Corte Suprema sobre el artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Luego de un primer fallo que dejó sin efecto una cautelar vinculada con el reclamo del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, el máximo tribunal dispuso posteriormente suspender de manera provisoria los efectos de ese artículo a partir de otra presentación judicial.

La segunda resolución restableció temporalmente los límites previstos por la Ley de Tierras, mientras continúa el proceso judicial. La decisión generó cuestionamientos dentro del propio tribunal y reabrió el debate sobre los criterios aplicados para resolver este tipo de controversias.

En un análisis publicado por Clarín, el periodista Claudio Savoia advirtió sobre las dudas que la sucesión de decisiones puede generar entre dirigentes políticos y empresarios, en particular en sectores que necesitan previsibilidad normativa para planificar inversiones de largo plazo, como la minería.

La discusión no se limita a la política de tierras. También alcanza al alcance de las decisiones judiciales, la estabilidad de las reglas y la relación entre los poderes del Estado.

Una semana decisiva para el Gobierno

Con estos tres frentes abiertos, la administración de Milei busca avanzar simultáneamente en la negociación política con las provincias, la disputa parlamentaria y la defensa de su programa económico.

Los acuerdos con los gobernadores todavía deben consolidarse, la oposición mantiene su estrategia legislativa y las decisiones judiciales continúan condicionando parte del debate público.

En ese contexto, el desafío de la Casa Rosada será transformar las conversaciones políticas en votos concretos y sostener una agenda legislativa propia, mientras intenta reducir la incertidumbre económica y jurídica que atraviesa el escenario nacional.