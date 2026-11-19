El presidente Javier Milei negó que la frase que posteó en redes días atrás sobre que "hay gente que está dispuesta a hundir el barco" haya sido destinada a la jefa del bloque de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich.

"Ni loco, se lo escribí al kirchnerismo", sostuvo el mandatario, al ser consultado sobre si Bullrich era la destinataria del mensaje.

El mandatario dejó en claro que no van a echar a Bullrich del espacio político. "Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política", aseveró y luego arremetió: "Es el deseo del círculo rojo porque parte del status quo está perdiendo con este modelo".

"Viven pidiendo devaluación, pero cuando piden devaluación, están pidiendo salarios miserables", indicó.

Por otro lado, calificó al papa León XIV "como un ser humano extraordinario", tras su reciente visita a la Argentina, y reveló que en el encuentro a solas que sostuvieron hablaron de teología y economía. "Fue una interacción teológica y filosófica y en términos de economía", detalló el mandatario sobre la reunión que mantuvo con Robert Prevost durante una entrevista televisiva.

Y agregó: "Hablamos del encuadramiento que vengo proponiendo de la moral como política de Estado, lo que va a determinar lo que es justo son los 10 mandamientos". Además, recordó que "cuando Francisco me llamaba, me decía 'como vienen los pobres' y yo le pasaba los datos, y el agregaba 'cuidame a los pobres".

Respecto a la declaración de León XIV acerca de la justicia social, afirmó que no lo tomó mal e hizo hincapié en que "no hay que embarrar el mensaje del Papa con connotaciones políticas".

Aclaró que "para la Iglesia la justicia social es otra cosa, es la protección de los pobres" y en este tema, apuntó contra el kircherismo al aseverar que "le robaba la plata a los sectores vulnerables" en referencia a la actuación de los intermediarios.

En esa línea arremetió contra la gestión de Alberto Fernández y lanzó: "El gobierno anterior que decían que eran sensibles, que se ocupaban de los pobres, no cubría la mitad de la canasta básica, hoy se cubre el 100%" por lo que marcó: "Esos son los hipócritas, mentirosos, que tenemos enfrente".

En otro pasaje de la entrevista apuntó contra el ex ministro de Economía y subrayó: " (Domingo) Cavallo no pega una, es el responsable del corralito".

Luego recordó que "en 100 años el populismo le hizo mucho daño a la Argentina" y por lo tanto, "lo único que funciona es el liberalismo" porque "al populismo se le gana con las ideas de la libertad". "Yo vine a destruir a la casta política por lo que no me puedo convertir en lo que vine a combatir", sentenció.

Después habló sobre la situación económica del país e insistió con que "es una mentira que la gente no llega a fin de mes" y nuevamente planteó:"¿La gente puede vivir 10 días sin comer ni beber?". "Es una estupidez", sostuvo y si bien reconoció que "la gente experimenta privaciones", destacó: "Hay 12 millones de pobres menos que con el kirchnerismo".

Además, detalló: "Le devolvimos a la gente 15 puntos del PBI", en consecuencia, "veo gente mal intencionada o a gente haciendo mal las cuentas" y anticipó: "En 10 años duplicamos el PBI".

Con ese escenario, el jefe de Estado afirmó que "la gente está mucho mejor, pero no somos Suiza" al tiempo que adelantó: "Si disipamos el riesgo kuka, en 35 años somos EEUU".

Sobre el oro argentino, precisó que "se encuentra en Suiza" y en consecuencia, calificó como "una mentira" las acusaciones de la oposición respecto a que él y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo "se robaron el oro".

Al ser consultado sobre un mensaje para los argentinos que hoy "están sobreviviendo", manifestó: "Si alguien está sobreviviendo, le aviso que en el 2023 estaba peor" y agregó: "Todos lo dejaron peor, nosotros estamos +10 arriba en dos años y medio".

Agregó: "No hay piquetes y sacamos a los narcos a patadas" y disparó contra Axel Kicillof: "Bueno, en la provincia de Buenos Aires no los sacamos porque el gobernador no nos deja". Sostuvo que "el kircherismo es muy bueno creando relato y los medios argentinos me odian" y sentenció: "Es relato versus hechos y yo contesto hechos".