Milei arengó a “venir a llenarse los bolsillos”

El presidente Javier Milei lanzó un mensaje a los inversionistas franceses a horas del inicio de la Argentina Week en París y también apuntó contra la oposición, a la que comparó con los “hermanos Macana”. Lo hizo en una entrevista con el diario francés Le Point.

El Presidente lanzó una invitación a empresarios franceses cuando le pidieron razones para que los inversionistas crean en las promesas argentinas.

“Protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos, y lo hemos demostrado con hechos”, comenzó su respuesta Milei.

“Cuando asumí, las deudas de corto plazo del Banco Central y del Tesoro eran enormes. Cualquier político tradicional habría impuesto un default o confiscado los ahorros. Nosotros resolvimos todo según las condiciones del mercado”, añadió.

Aseguró que el financiamiento para 2026 y 2027 “está completamente asegurado” y entonces señaló: “Los inversores franceses son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias crearán empleos y prosperidad para los argentinos”.

Salió al cruce de críticas de la oposición por el RIGI. “¡Es una estupidez sin nombre pronunciada por analfabetos económicos!”, dijo sobre las acusaciones de supuestas entregas de recursos naturales.

“No voy a perder mi tiempo con brutos que pretenden que dos más dos son 257.894”, remarcó.