Milei cruzó al peronismo en Nueva York: "Es como si nos hubieran entregado Suiza, es irritante"

Javier Milei volvió a defender su programa económico y lanzó duras críticas contra el peronismo durante un encuentro organizado en Nueva York por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional (IRI). Ante unos 300 invitados, el Presidente también apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien se encuentra en Manhattan con una agenda propia.

“Ese fue el país que recibimos, no el cuento de hadas que nos quiere vender hoy el peronismo en Argentina. Ustedes los escuchan y es como que nos hubieran entregado Suiza, es irritante”, afirmó Milei durante su exposición.

El mandatario sostuvo que su gestión recibió una situación económica crítica al asumir en diciembre de 2023. En ese sentido, aseguró que el Banco Central tenía reservas netas negativas y cuestionó a quienes actualmente reclaman explicaciones por el manejo del oro de la entidad.

“Es llamativo que quienes hoy se preocupan por el oro del Central sean exactamente los mismos que lo desfalcaron brutalmente. Pedirles algo de coherencia ya es demasiado”, sostuvo.

Durante su exposición, el Presidente vinculó la evolución del riesgo país con las declaraciones de dirigentes políticos y, en particular, hizo referencia a la presencia de Kicillof en Nueva York.

Según Milei, el indicador pasó de unos 3.000 puntos básicos a alrededor de 500 durante su gestión. “El riesgo país se mantiene en la zona de los quinientos. Sube, fluctúa”, afirmó.

Luego, en una referencia directa al gobernador bonaerense, agregó: “Si aparecen pelotudos hablando por New York, sube, obvio”. Milei vinculó esa situación con lo que denominó “riesgo Kuka”.

La defensa del programa económico

Milei también reivindicó los resultados que atribuye a su política económica y comparó su programa con la convertibilidad.

“Este programa es muchísimo más exitoso que el de la convertibilidad, porque el nivel de precios es más bajo en dólares y además lo hicimos sin expropiar a nadie”, sostuvo.

El Presidente aseguró además que el principal problema que enfrentaba Argentina era el nivel del gasto público y afirmó que su administración aplicó una reducción del 30%.

“Eso era lo que necesitaba el país. Y el mercado lo premió”, afirmó Milei ante los asistentes al encuentro.

La actividad se realizó en la sede central de Citibank en Tribeca y formó parte de la agenda del Presidente durante su estadía en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas.