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EN UN FORO LIBERTARIO

Milei culpó al Gobernador de la suba del riesgo país

X (@FundaLibertadNi)

Por Redacción

Tras su encendido discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente, Javier Milei, dio una conferencia dedicada a defender el rumbo económico de su Gobierno ante ejecutivos e inversores que lo escuchaban en la sede del Citibank en Manhattan.

Fue en ese marco que, al aludir a la “pesada herencia” que dijo haber recibido del gobierno de Alberto Fernández, advirtió: “Ese fue el país que recibimos, no el cuento de hadas que quiere vender hoy el peronismo en la Argentina. Es decir, porque ustedes los escuchan y es como que nos hubieran entregado Suiza”, dijo, y agregó: “Es irritante la hipocresía”.

Con insulto incluido, luego hizo una referencia indirecta al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que también estuvo en la metrópoli estadounidense: “Si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, sube el riesgo país”, lo acusó e ironizó: “Creo que saben a quién me refiero”.

En la conferencia “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica” que organizó la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento del International Republican Institute (IRI), Milei se jactó de que su Gobierno fue el que “más hizo por los sectores más vulnerables”, mientras pronosticó “la mayor cantidad de reformas de la historia de la humanidad” en caso de que La Libertad Avanza gane en las elecciones presidenciales del año próximo.

Según dijo el mandatario, “por el solo hecho de bajar la inflación, eso le devolvió a los argentinos 100.000 millones de dólares. Por eso hicimos un ajuste del 30% del gasto”, justificó.

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