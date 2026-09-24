Milei da una charla ante empresarios y se reúne con Netanyahu

El presidente Javier Milei cerrará su visita a Estados Unidos, con una disertación ante empresarios y una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La charla que brindará este jueves está anunciada para las 13hs. ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino. La idea del jefe de Estado es brindar un detalle ante los ejecutivos y el mundo financiero del programa económico que elaboró desde su llegada al Gobierno.

Un programa que, desde su visión, facilita posibilidades de inversión, en línea con el discurso en la Asamblea General de la ONU, durante el que le pidió a los empresarios “que inviertan” en la Argentina, en especial en materia energética.

Para sustentar su frase, el mandatario sostuvo: “Al sector energético mundial quiero decirle que Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas”.

Por la tarde será la reunión con Netanyahu, uno de los principales socios internacionales aunque cada vez más aislado, al punto que no tiene prevista ninguna reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras esta actividad, Milei emprenderá su regreso a la Argentina en un vuelo programado para las 21hs., por lo que estaría arribando al viernes alrededor de las 8:30hs., según se informó.