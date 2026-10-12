Milei defendió la gestión de Caputo y dijo estar "recontra" convencido que va a ser reelecto

El presidente Javier Milei defendió la gestión de Luis Caputo al frente del ministerio de Economía, aseguró que cuenta con 125 mil millones de dólares para hacer frente a una corrida cambiaria durante el proceso electoral y afirmó que "vamos a ser reelectos".

"No espero una corrida, pero me preparo", aseguró Milei en declaraciones a Radio Mitre, en donde hizo una encendida defensa del ministro Caputo y descartó cualquier cambio en el ministerio de Economía. En ese sentido, dijo que con el titular del Palacio de Hacienda tienen una visión "perfectamente alineada" y que "la decisión general de Gobierno es mía".

"Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política", afirmó el mandatario, quien calificó de "disparate" un eventual reemplazo por el economista Alberto Ades, quien la semana pasada participó de la reunión de Gabinete.

Además, dijo que los cuestionamientos contra Caputo "otra vez" se dan cuando "está teniendo una reunión con Georgieva y le inventan esto. Es ir contra los intereses del país. Lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que sentar a negociar con el director gerente del FMI, es una canallada, es traición a la Patria".

Respecto a las elecciones generales del año próximo, Milei se mostró confiado en un triunfo de La Libertad Avanza, lo que le permitiría un segundo mandato. "Vamos a dar la pelea y creemos que vamos a ser reelectos. Si no creyéramos que vamos a ganar, no vamos a ir a jugar. Nosotros no estamos convencidos, estamos recontra convencidos", aseguró.