Milei en Francia entre protestas, apoyos y un mensaje por su reelección

“Van a tener que elegir entre un país grande o un país miserable”, enfatizó el presidente, Javier, Milei, que se conectó en el 62 Coloquio empresarial de IDEA por zoom desde París, Francia, donde llegó junto a una docena de gobernadores para encabezar el Argentina week y reunirse con su par galo, Emmanuel Macron.

El mandatario nacional aseguró que cumplió sus “promesas de campaña a mitad del período” y pidió “paciencia” para ver el crecimiento del país. “Enfrente tenés un grupo de personas que está dispuesto a romper todo”, recalcó el Presidente, que también denominó a la oposición como “la máquina de impedir”.

Milei desembarcó ante una sociedad francesa que debate su futuro entre dos opciones antagónicas que encarnan la derecha de Marine Le Pen y la centroizquierda de Jean-Luc Mélenchon rumbo a las elecciones presidenciales de 2027,

En coincidencia con la llegada del presidente argentino, el Parti Libertarien Français y el colectivo Les Mileistes Français convocaron ayer por la tarde a una concentración de respaldo a Milei en las inmediaciones de la Embajada argentina, sobre Avenue Kléber, en el distrito 16 de París. Los organizadores señalaron que buscaron mostrar que las políticas de reducción del gasto público y liberalización económica impulsadas por el Gobierno argentino cuentan con simpatizantes en Francia.

Pero también fue convocada una movilización opositora a Milei en París. La Assemblée de citoyens argentins en France (ACAF) llamó a manifestarse contra la visita del mandatario, mientras una petición para solicitar a la ciudad de París que declare al Presidente “persona non grata” reunió más de 3.500 firmas, según informó France 24.

Mientras, la organización Reporteros Sin Fronteras protestó contra Javier Milei, a quien considera un “depredador” de la libertad de prensa, con un camión que proyectó por el centro de París mensajes del presidente argentino en la red social X contra los periodistas. “No odiamos lo suficiente a los periodistas” o “Periodistas de mierda, después se quejan cuando les digo que son mierdas humanas que se la pasan mintiendo” son algunos de sus mensajes proyectados en francés por el camión de RSF.

UN PELIGRO

Milei es “claramente un peligro para la libertad de la prensa”, uno de sus “depredadores”, dijo el director general de RSF, Thibaut Bruttin, recordando que Argentina cayó 58 puestos en la clasificación mundial elaborada cada año por esta organización con sede en París.

Argentina figura actualmente en el puesto 98 de 180 por “las injurias, la difamación y las amenazas” de su administración hacia los periodistas y los medios críticos y por sus políticas que “agravan” la concentración de medios y la precarización del oficio, según la organización.

“Además es un tuitónamo compulsivo”, agregó Bruttin. Según un análisis de RSF, publicado este miércoles, Milei publicó 1.674 mensajes “hostiles a la prensa” en 47 días entre abril y mayo de 2026, “más de 35 por día”.

“Es un personaje que no solo utiliza las técnicas de Donald Trump, sino que además las lleva a otro nivel”, agregó el responsable de RSF, recordando que el mandatario estadounidense “ataca de forma preventiva” a los periodistas, “incluso antes de que hayan publicado lo que sea”.