Milei, entre las tensiones internas y un escenario que empieza a mirar a 2027

El escenario político empieza a acomodarse alrededor de una pregunta que excede las elecciones inmediatas: cómo llegará cada espacio a 2027. Para Javier Milei, el desafío no es solamente sostener su programa económico, sino administrar las relaciones con quienes pueden ser aliados y, al mismo tiempo, potenciales competidores.

El PRO puso en pausa el acuerdo con La Libertad Avanza mientras continúan las negociaciones. Entre los reclamos macristas aparecen la preservación de la Ciudad de Buenos Aires como bastión propio y lugares en el gabinete nacional. Desde el oficialismo rechazan cualquier esquema que pueda parecerse a un cogobierno.

La reaparición pública de Mauricio Macri, que comenzó una gira nacional, vuelve a instalar al expresidente en las conversaciones sobre el armado opositor al peronismo. La discusión ya no es solamente si habrá alianza, sino bajo qué condiciones y cuánto espacio conservará cada fuerza.

Bullrich, entre el acompañamiento y la autonomía

El otro foco de tensión está dentro del propio oficialismo. Patricia Bullrich mantiene su acompañamiento general al Gobierno, pero busca diferenciarse en asuntos como discapacidad, libertad de prensa y sus cruces con Adorni.

El problema para Milei aparece si esa autonomía se convierte en una estrategia electoral. Una eventual interna para definir la candidatura de 2027 abriría un escenario incómodo para el oficialismo. Desde La Libertad Avanza ya dejaron trascender que, si Bullrich quisiera disputar ese lugar, debería hacerlo por fuera de la estructura libertaria.

La discusión revela una tensión de fondo: Bullrich pretende conservar capacidad propia mientras Karina Milei y los hermanos Menem buscan concentrar las decisiones políticas.

El dilema de las PASO

Octubre tendrá además una discusión clave: qué ocurrirá con las elecciones primarias obligatorias. Para el oficialismo, eliminarlas reduciría la posibilidad de una competencia interna. Para el peronismo, en cambio, las PASO podrían servir para ordenar una disputa que todavía permanece abierta.

Axel Kicillof aparece en el centro de ese debate. Según el material, el gobernador bonaerense se inclinaría por un acuerdo entre las conducciones antes que por una interna.

Su aparición junto a José Luis Manzano en Nueva York también fue leída como una señal de construcción política. Mientras el oficialismo busca consolidar su liderazgo alrededor de Milei, Kicillof intenta proyectar su figura más allá de la provincia.

Una economía que condiciona el relato

Las tensiones políticas se desarrollan mientras el Gobierno sostiene que su programa económico no cambiará. Milei afirmó en Nueva York que los resultados más importantes de su plan se verían recién en 2028, si fuera reelecto. Caputo, en cambio, había anticipado que los efectos positivos llegarían durante los últimos 18 meses de la gestión.

Mientras tanto, el material citado registra una caída de 2,9% de la actividad económica en julio, retrocesos en industria, comercio y construcción, una baja de la producción metalúrgica y del consumo y una caída de la inversión.

El episodio cambiario previo al respaldo público de Scott Bessent también mostró la vulnerabilidad que todavía enfrenta el Gobierno. En ese contexto, las advertencias de economistas como Gita Gopinath sobre la necesidad de introducir modificaciones en el manejo cambiario contrastan con la decisión oficial de sostener el rumbo sin cambios.

El frente internacional

Las alianzas externas tampoco están exentas de incertidumbre. Brasil se encamina a una elección entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro; Israel enfrenta una disputa electoral que pone bajo presión a Benjamin Netanyahu, y Estados Unidos se prepara para sus legislativas.

Milei busca sostener su alineamiento internacional, pero su paso por Nueva York dejó algunos interrogantes. Su discurso ante Naciones Unidas incluyó fuertes críticas al organismo y cuestionamientos por su actuación frente a Malvinas. Sus declaraciones también complicaron la posición argentina respecto de la candidatura de Rafael Grossi para conducir la ONU.

En paralelo, la cuestión Malvinas volvió a cruzarse con la política británica y el conflicto con Irán, mientras el Gobierno argentino reimpulsó la construcción de una base integral en el sur.

Así, mientras Milei intenta proyectar hacia afuera la continuidad de su programa, hacia adentro enfrenta una tarea más compleja: ordenar a quienes lo acompañan. Macri se mueve, Bullrich busca autonomía y Kicillof intenta construir una alternativa. Las PASO, la economía y las alianzas internacionales serán parte de esa disputa.