Milei esperará al papa León XIV "al pie del avión"

Cuando el papa León XIV baje del avión que lo traiga de Uruguay a la Argentina, el próximo 8 de noviembre, lo estará esperando el presidente Javier Milei, según confirmaron fuentes oficiales.

"El Presidente va a recibir al papa León XIV al pie del avión", aseguró hoy el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, en declaraciones a la prensa. El Sumo Pontífice visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira que incluye Uruguay y Perú.

La ceremonia de recepción que el Gobierno le brindará al Papa se realizará en el aeropuerto y no en la Casa de Gobierno, como se esperaba. Al respecto, el funcionario nacional afirmó que "esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos".

La gira que realizará León XIV comenzará en Uruguay, continuará por Argentina y finalizará en Perú. "Aterriza y lo recibiremos aquí muy contentos", aseguró Caulo.

León XIV llegará el domingo 8 a las 16:30hs. y a las 18:30hs. está previsto que encabece un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia y participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Las actividades religiosas las realizará en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de partir hacia Perú.