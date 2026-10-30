“Milei está invitando de vuelta a una nueva extorsión electoral”

“La sociedad le concedió a Milei encarar un sinceramiento de tarifas y buscar el equilibrio fiscal. Pero ahora esa misma sociedad se pregunta ¿cuándo me toca a mí?. Y el Presidente entonces dice que será en 2028. Por eso digo que Milei está invitando otra vez a una nueva extorsión electoral tal como hizo el kirchnerismo hace algunos años”. Así se expresó el diputado nacional Pablo Juliano, quien sentenció que “estamos transitando una era de post hartazgo”.

En ese contexto, el legislador platense de origen radical se pronunció por el armado de una alternativa equidistante del Gobierno y del kirchnerismo y afirmó que no cree en la idea de “un frente anti Milei”.

Durante una entrevista con EL DIA apuntó a la necesidad de “crear una conversación distinta, que es la que varios estamos incitando, una conversación cara a cara. Y cuando digo cara a cara es que la valide la gente. Para mí el principio no está en qué va a ser tal o cual partido político, qué va a ser tal o cual gobernador. Acá lo que va a importar es qué es lo que la sociedad el año que viene vaya a buscar. Si tenemos una sociedad de miedo, se va a refugiar en la reelección nefasta de Milei. Va a ser doloroso, pero se va a aferrar a eso”.

Juliano señaló no obstante que hay espacio para otras opciones. “Creo que nosotros no somos una sociedad miedosa y cobarde. Y esa sociedad está buscando. Hay una conversación que no habla, pero que está gritando que este presente duele y que no quiere volver al pasado”, describió.

El legislador platense afirmó además que “voy a trabajar para generar una alternativa a Milei. Estoy convencido de eso y creo que para que pueda suceder hay que cambiar la conversación, hay que cambiar la manera, porque vos cambiando la manera de hablar, cambiás también la manera de desnudar tus prioridades”.

Y en ese marco, insistió en rechazar la creación de un frente “anti Milei” como proponen sectores del peronismo y de su propio partido. “Es bobo creer que amontonar dirigentes vaya a terminar con Milei”, sostuvo.

LA UCR Y BRASIL

Consultado sobre la situación del radicalismo, Juliano dijo que “está pésimamente mal. Está retirado de la escena nacional cuando vos tenés un conjunto de gobernadores que trabaja de la puerta para dentro de su provincia. Esto es una realidad”. Y añadió: “Partido político que no propone un candidato, partido político que desaparece”.

Respecto de las elecciones en Brasil, el legislador sostuvo que la visita de Milei al país vecino “no lo benefició a Bolsonaro. Asustó a una buena parte de la sociedad brasileña porque está muy consciente lo que está pasando en Argentina”.

Además, Juliano señaló que el triunfo de Lula exhibe que el mandatario argentino “no tiene un liderazgo regional como se dice. Fíjense que el presidente de Chile, la presidenta de Perú, el presidente de Colombia, todos de extrema derecha, salieron a reconocer el resultado y felicitaron a Lula”.

Finalmente, respecto de la salida de Flávio Bolsonaro de su país y su paso por Argentina para terminar en Miami, el legislador radical dijo que “constituyó una maniobra bastante triste”, porque el gobierno argentino terminó “facilitando a una persona escaparse y correrse del imperio de la ley”.

Juliano presentó en el Congreso un pedido de interpelación del canciller Pablo Quirno para pedirle explicaciones sobre la actuación del gobierno argentino. Bolsonaro “se tomó un avión de un empresario vinculado en la causa Andis”, concluyó.