Milei feliz, con la bandera de la derecha muy arriba

El presidente Javier Milei encabezó ayer una nueva reunión de Gabinete. En el salón Eva Perón de la Casa Rosada, el jefe de Estado estuvo exultante por el resultado de la elección presidencial brasileña, donde su amigo Flávio Bolsonaro sorprendió al imponerse con el 47,05% y arranca bien posicionado de cara al balotaje del 25 de octubre frente al actual presidente Lula Da Silva.

El jefe de Estado estaba feliz por el resultado y acaso sienta cierto mérito por el mismo: de hecho, señaló frente a sus ministros que cuando él fue a apoyar a Bolsonaro hijo -viajó a aquel país para participar en un acto de campaña- el candidato estaba 10 puntos abajo de Lula. Dijo, además, que había una apuesta a cambiar el perfil del continente hacia la derecha y que esto había sido positivo para el resultado de este domingo en Brasil.

El análisis de los resultados de la primera vuelta de los comicios brasileños ocupó un tiempo de la reunión de gabinete. El Presidente los consideró “un gran triunfo” y señaló que, durante el último tramo de la campaña, Lula desplegó un “plan platita” que no tuvo el efecto esperado. Lo que, a su entender, demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales. Mensaje, acaso, para los que le susurran que algo parecido a eso debería hacer el gobierno argentino en la búsqueda de apoyos del sector social que no se ha visto beneficiado por el modelo económico libertario.

También se analizó la convocatoria a elecciones anticipadas en España anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es una suerte de enemigo transnacional de Milei. En ese marco, el mandatario confirmó que partirá el 19 de octubre rumbo a la península ibérica y que el 21 participará en Madrid de una serie de actividades.

Además, Milei hizo referencia al impacto de lo que considera “shocks externos” en la economía local. Pero abundó, a su entender, en los “avances económicos” e hizo especial hincapié en los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que anticipó fueron “muy positivos”.

Un invitado

Luego de eso, algo inusual: expuso un invitado del Presidente a la reunión. Fue el abogado Alberto Ades, un especialista en finanzas recibido en la Universidad de Buenos Aires. “Finanzas y marco internacional”, fue el título de la ponencia del académico, que validó el ordenamiento macro del país llevado adelante por la gestión mileísta.

Ades expuso sobre la situación económica global y los desafíos que enfrenta el mundo a partir de 2022, año que identifica como un punto de quiebre, y analizó la posición de la Argentina en ese nuevo escenario, con potencial para consolidarse como proveedor estratégico de Occidente en materia de alimentos, energía y minerales.

Por otra parte, el canciller Pablo Quirno realizó un repaso de las últimas medidas vinculadas al reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, el tema del pedido de arbitraje internacional y las acciones que lleva adelante la Argentina en el plano geopolítico para sostener su posición. El dato del día fue que las acciones de la compañía británica Rockhopper volvieron a caer, efecto de la fuerte controversia que generó su proyecto Sea Lion de extracción de petróleo en el mar que rodea a las Islas.

Lo dicho: Milei está chocho con el resultado en Brasil, aún cuando falta la segunda vuelta. El domingo estuvo muy activo en redes sociales, celebrando el resultado electoral. Por ejemplo, escribió: “Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas. Zurdos empobrecedores, córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente”. El encono hacia Lula ha tensado al máximo la relación política entre los dos países al punto que Argentina ha tenido que retirar a su embajador en Brasilia.

La reunión de gabinete también sirvió para un repaso de la “Argentina Week”, el evento del que participó Milei y parte del gabinete (su hermana Karina, el jefe de Gabinete Diego Santilli; los ministros Mario Lugones, Juan Bautista Mahiques, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno) en París.

En ese viaje estuvieron presentes 13 gobernadores argentinos, con los que se avanzó en el diálogo por la suspensión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que impulsa el Gobierno. El tema se seguirá hoy en la reunión de la llamada Mesa Política, donde participan además los Menem (Martín y Lule), de los más cercanos a Karina Milei.