El presidente Javier Milei llegó hoy a Paraguay y se encuentra en el Palacio López, donde fue recibido por su par Pedro Alliana, con el que mantiene su primera reunión bilateral desde su asunción.

Tras la ceremonia de recepción, que incluyó honores militares, ambos mandatarios entonaron los himnos nacionales de sus respectivos países mientras las delegaciones intercambiaban saludos.

Con la breve visita, que se extenderá por algunas horas, la administración libertaria apuesta al fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países tras la salida de Santiago Peña, obligado a presentar su renuncia el 5 de noviembre, en medio de la crisis financiera y política desatada por la intervención de Ueno Bank.

En agenda figura una reunión privada y luego una instancia ampliada con integrantes de sus respectivos equipos de Gobierno. El temario del mismo incluirá el funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná, además de la cooperación energética, la seguridad fronteriza y la coordinación para combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

A las 15:30hs., Milei participará de un encuentro con referentes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, mientras que el regreso a Buenos Aires de la delegación presidencial, integrada únicamente por Milei y el canciller Pablo Quirno, está previsto para el viernes, cuando el vuelo presidencial partirá a las 9hs. desde Asunción.

El viaje del mandatario se inscribe en la agenda de acercamiento político y económico que Milei mantiene con Paraguay, uno de los socios estratégicos de la Argentina en el Mercosur, que volverá a encontrarse el próximo 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay.